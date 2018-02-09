"Нет равных в воздухе": как Россия модернизирует свою истребительную авиацию



Демонстрация истребителя Су-27СМ3 ВКС России (бортовой номер "62 красный", регистрационный номер RF-93664, серийный номер 41001) президенту Сирии Башару Асаду на авиабазе Хмеймим (Сирия), 27.06.2017.

Источник: пресс-служба президента Сирии / /www.facebook.com/SyrianPresidency Демонстрация истребителя Су-27СМ3 ВКС России (бортовой номер "62 красный", регистрационный номер RF-93664, серийный номер 41001) президенту Сирии Башару Асаду на авиабазе Хмеймим (Сирия), 27.06.2017.Источник: пресс-служба президента Сирии / /www.facebook.com/SyrianPresidency

Россия закупит новейшие тяжелые истребители и модернизирует стоящие на вооружении самолеты. Об этом заявил замминистра обороны РФ Юрий Борисов. До конца 2018 года соединения ВКС и ВМФ получат десять Су-35, четырнадцать Су-30СМ и шесть Су-27СМ3. В 2019-м ожидаются поставки первой эскадрильи истребителей пятого поколения Су-57. О новом облике российской истребительной авиации - в материале RT.

В течение двух лет ВКС России получат десятки тяжелых истребителей производства ПАО "Компания "Сухой". Как сообщил замминистра обороны РФ Юрий Борисов, в войска будут поставлены двенадцать Су-57 (ПАК ФА), десять Су-35, четырнадцать Су-30СМ и шесть Су-27СМ3. Военные вузы и училища Минобороны РФ пополнятся 24 учебно-боевыми самолетами Як-130.

Первая дюжина

Подписание контракта на поставку эскадрильи истребителей пятого поколения Су-57 (до августа 2017 года - Т-50, ПАК ФА) - главное событие для российских ВКС в этом году. Ожидается, что новейшие самолеты поступят на вооружение в 2019-м, сразу после завершения опытно-конструкторских работ.

"В этом году мы законтрактуем первую партию боевых самолетов Су-57 для Вооруженных сил, мы будем контрактовать сначала первую эскадрилью - двенадцать самолетов", - сказал журналистам Борисов.

На текущий момент "Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Гагарина" (КнААЗ) собрал дюжину опытных машин. В текущих испытаниях участвуют десять Су-57. В частности, проверку проходит "двигатель второго этапа" ("изделие 30"). Самолет с новой силовой установкой поднялся в воздух 5 декабря 2017 года. До этого машины летали на двигателях самолетов четвертого поколения АЛ-41Ф1 ("изделие 117").

"Пока трудно судить (о новом двигателе. - RT), потому что у нас был всего один полет. Вроде все нормально, но, как правило, такие испытания длятся два-три года", - сообщил Борисов.

С тем, что "двигателю второго этапа" нужны дополнительные испытания, согласен заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Константин Макиенко. В беседе с RT он отметил, что Су-57 - принципиально новый самолет, который усилит позиции России в воздушном пространстве, однако двигатель, скорее всего, потребует "последующей доработки".

"Новый двигатель для Су-57 будет полностью готов не раньше чем через три-пять лет. Это достаточно долгий процесс, вызванный объективными обстоятельствами. Думаю, что больше двенадцати самолетов до конца 2019 года ВКС не получат", - пояснил Макиенко.

По мнению эксперта, Су-57 - "это машина на перспективу". В массовом порядке истребители пятого поколения начнут поступать ближе к концу Государственной программы вооружения, рассчитанной на 2018-2027 годы.

"Правильный курс"

Как прогнозирует Макиенко, в ближайшие 10-15 лет основу тяжелой истребительной авиации РФ будет составлять многоцелевой сверхманевренный Су-35С поколения 4++. По информации эксперта, сейчас в соединениях боевой авиации России находится 48 таких машин.

Как сообщил заместитель министра обороны, в текущий момент КнААЗ выполняет контракт на создание 50 Су-35С, и в этом году завод поставит ВКС десять самолетов.

По данным Международного института стратегических исследований (IISS), на начало 2017 года Су-35С входили в состав трех смешанных авиационных полков ВКС. В 2016 году четыре истребителя были переброшены на авиабазу Хмеймим и приняли участие в антитеррористической операции в Сирии.

"На сегодняшний день, я считаю, это один из лучших оперативно-тактических самолетов в мире, ему нет равных сегодня в воздухе. Отзывы у наших летчиков самые наилучшие по результатам сирийского конфликта. У этой машины очень большое будущее", - сказал Борисов.

Большие перспективы есть и у двухместного многоцелевого истребителя поколения 4+ Су-30СМ, считает замглавы Минобороны. Он уточнил, что работы по модернизации самолета начнутся уже в этом году.

"Завершить первый этап планируется в 2019 году. Они (Су-30СМ. - RT) хорошо себя зарекомендовали в Сирии, показали все свои боевые возможности. Предстоит модернизация этого самолета и в плане импортозамещения, и в плане адаптации новых авиационных средств поражения", - заявил Борисов.

По его словам, Су-30СМ будут служить России еще 35-40 лет. В настоящее время на вооружении ВКС и ВМФ стоит 100 таких самолетов. В 2018 году соединения Воздушно-космических сил получат двенадцать машин, а морской авиации - две.

"Су-30СМ - очень удачная машина, но ее требуют развивать. На мой взгляд, модернизированная версия самолета получит некоторые агрегаты Су-35С. В частности, это РЛС с пассивной фазированной антенной решеткой Н035 "Ирбис" и двухконтурные турбореактивные двигатели АЛ-41Ф1С", - сказал Макиенко.

Контроль неба

Последние годы в ВКС были поставлены свыше 200 самолетов марки "Су". Доля современной техники в Воздушно-космических силах составляет 73%. Это самый высокий показатель в Вооруженных силах, за исключением Ракетных войск стратегического назначения (79%).

22 декабря 2017 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что с 2012 года на новые, а также модернизированные самолеты было перевооружено двенадцать авиационных полков.

Профессор Академии военных наук Вадим Козюлин считает, что в сегменте боевой авиации Минобороны сконцентрировалось на закупке тяжелых истребителей. По его словам, такой выбор обусловлен опытом сирийской кампании, а также потребностями развития стратегической авиации (разработка дозвукового ПАК ДА, модернизация и производство новых сверхзвуковых Ту-160).

"Поддержка проектов "Сухого" демонстрирует нам высокий интерес Минобороны к тяжелым истребителям. Это говорит о том, что "сушки" продемонстрировали свою эффективность в сирийском конфликте, где они прикрывали бомбардировочную авиацию, включая ракетоносцы Туполева, вылетавшие с российских аэродромов", - отметил в беседе с RT Козюлин.

По мнению аналитика, многофункциональные самолеты марки "Су" способны решать чрезвычайно широкий круг задач - сопровождение бомбардировщиков, перехват самолетов противника и нанесение удара по наземным целям.

"Стоящие на вооружении "сушки" обладают большим модернизационным потенциалом, который, конечно, надо реализовывать, прежде всего устанавливая новую бортовую аппаратуру и комплексы управления вооружением. Обновление тяжелой истребительной авиации позволяет решать массу оперативно-тактических задач по обеспечению контроля неба в зонах интересов России", - резюмировал Козюлин.

Алексей Заквасин