В экстренных службах назвали наиболее вероятные сценарии войны с Россией



Военнослужащий. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Павел Львов Военнослужащий. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Павел Львов

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Применение современных средств поражения и действия диверсионных групп - наиболее вероятный сценарий возможного военного конфликта с Россией, говорится в научно-методическом труде МЧС.

В современной войне основными объектами воздействия будут пункты управления, информационные центры, критически важные объекты, а также объекты жизнеобеспечения населения, считают спасатели.

"При прогнозировании обстановки в качестве исходного положения принимается, что целенаправленные удары по уничтожению мирного населения Российской Федерации потенциальным противником не наносятся", - говорится в документе.

Эксперты считают наиболее вероятным сценарием военного конфликта боевые действия с применением обычных современных средств поражения (крылатых ракет и авиационных боеприпасов) и с использованием диверсионно-разведывательных подразделений. Применение же оружия массового поражения, в том числе ядерного, МЧС считает маловероятным.

Таким образом, наиболее вероятными опасностями для населения могут стать не поражающие факторы ядерного оружия (воздушная ударная волна и радиоактивное загрязнение), а последствия техногенных аварий, которые возникают при локальном поражении высокоточным оружием потенциально опасных и критически важных объектов.

Это прежде всего химическое и радиоактивное загрязнение, а также пожары и катастрофические затопления.

Ранее сообщалось, что МЧС, с учетом современных взглядов на ведение войн, предлагает отказаться от практики массовой эвакуации населения в военное время. По мнению спасателей, проводить ее следует только из опасных зон в случае радиоактивных и химических заражений, катастрофических затоплений, пожаров и так далее.