В МЧС оценили возможность использования против России ядерного оружия
|
|
Американский стратегический бомбардировщик B-52.
Источник: Tinker Air Force Base History Office
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Применение противником оружия массового поражения, в том числе ядерного, в возможном военном конфликте с Россией маловероятно, говорится в опубликованном научно-методическом труде МЧС РФ.
Ранее сообщалось, что МЧС России с учетом современных взглядов на ведение войн предлагает отказаться от практики массовой эвакуации населения в военное время.
По мнению спасателей, осуществлять ее следует только из опасных зон воздействия вторичных поражающих факторов - радиоактивных и химических заражений, катастрофических затоплений, пожаров и так далее.
В современной войне основными объектами воздействия будут являться пункты управления, информационные центры, критически важные объекты, а также объекты жизнеобеспечения населения, считают спасатели.
"При прогнозировании обстановки в качестве исходного положения принимается, что целенаправленные удары по уничтожению мирного населения Российской Федерации потенциальным противником не наносятся. Применение оружия массового поражения, в том числе ядерного, маловероятно", - говорится в разделе "Возможные масштабы и характер последствий после нападения противника" научно-методического труда МЧС России.
По оценке экспертов ведомства, наиболее вероятными опасностями для населения могут стать не поражающие факторы ядерного оружия (воздушная ударная волна и радиоактивное загрязнение), а вторичные факторы техногенных аварий, которые возникают при локальном поражении высокоточным оружием потенциально опасных и критически важных объектов.
Прежде всего, к ним относятся химическое и радиоактивное загрязнение, а также пожары и катастрофические затопления.
|
10.02.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
12.02.2018 В экстренных службах назвали наиболее вероятные сценарии войны с Россией
12.02.2018 МЧС объяснило публикацию сценариев войны с Россией
23.12.2016 На урановых "хвостах" проведут зачистку
27.10.2016 Вашингтон и Москва готовятся к битве за Арктику
20.10.2016 Бомбу обнаружат на просвет
23.05.2016 Амфибии спешат на помощь
27.04.2016 Доза отлучения
20.04.2016 Залп-реванш