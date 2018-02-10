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В МЧС оценили возможность использования против России ядерного оружия

12.02.2018 РИА Новости 359 0
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Бомбардировщик B-52
Американский стратегический бомбардировщик B-52.
Источник: Tinker Air Force Base History Office

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Применение противником оружия массового поражения, в том числе ядерного, в возможном военном конфликте с Россией маловероятно, говорится в опубликованном научно-методическом труде МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что МЧС России с учетом современных взглядов на ведение войн предлагает отказаться от практики массовой эвакуации населения в военное время.

По мнению спасателей, осуществлять ее следует только из опасных зон воздействия вторичных поражающих факторов - радиоактивных и химических заражений, катастрофических затоплений, пожаров и так далее.

В современной войне основными объектами воздействия будут являться пункты управления, информационные центры, критически важные объекты, а также объекты жизнеобеспечения населения, считают спасатели.

"При прогнозировании обстановки в качестве исходного положения принимается, что целенаправленные удары по уничтожению мирного населения Российской Федерации потенциальным противником не наносятся. Применение оружия массового поражения, в том числе ядерного, маловероятно", - говорится в разделе "Возможные масштабы и характер последствий после нападения противника" научно-методического труда МЧС России.

По оценке экспертов ведомства, наиболее вероятными опасностями для населения могут стать не поражающие факторы ядерного оружия (воздушная ударная волна и радиоактивное загрязнение), а вторичные факторы техногенных аварий, которые возникают при локальном поражении высокоточным оружием потенциально опасных и критически важных объектов.

Прежде всего, к ним относятся химическое и радиоактивное загрязнение, а также пожары и катастрофические затопления.
10.02.2018
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принадлежат РИА Новости
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Россия
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Проекты
Ядерный щит
ЯО

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