МЧС объяснило публикацию сценариев войны с Россией
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Военнослужащие ВС РФ.
Источник: РИА Новости/Виктор Толочко
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Научно-методический труд по гражданской обороне, в котором говорится и о действиях в случае военного конфликта, предназначен для специалистов и может использоваться как справочник, но прогнозом и оценкой ситуации в сфере национальной безопасности ведомство не занимается. Об этом представитель МЧС заявил, комментируя сообщения СМИ о том, что в документе представлены наиболее вероятные сценарии войны с Россией.
В опубликованном МЧС "Научно-методическом труде по планированию и ведению гражданской обороны в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях" говорится, в частности, о том, что применение ядерного оружия в возможном военном конфликте с Россией маловероятно, а наиболее реалистичными признаются боевые действия с применением современного высокоточного оружия и использованием диверсионных групп.
В министерстве пояснили, что труд подготовлен в 2016 году на основе утвержденных в России документов в области национальной безопасности. В нем излагаются общие вопросы по организации гражданской обороны, оповещению и информированию населения, а также по принципам эвакуации. Это касается как чрезвычайных ситуаций при стихийных бедствиях, так и техногенных катастроф, а также военной угрозы.
"Оценка вероятности ядерного удара по территории Российской Федерации, а также прогнозы сценариев ведения военных конфликтов не относятся к компетенции МЧС", - сказал представитель ведомства.
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10.02.2018
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