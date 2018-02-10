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МЧС объяснило публикацию сценариев войны с Россией

12.02.2018 РИА Новости 375 0
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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ.
Источник: РИА Новости/Виктор Толочко

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Научно-методический труд по гражданской обороне, в котором говорится и о действиях в случае военного конфликта, предназначен для специалистов и может использоваться как справочник, но прогнозом и оценкой ситуации в сфере национальной безопасности ведомство не занимается. Об этом представитель МЧС заявил, комментируя сообщения СМИ о том, что в документе представлены наиболее вероятные сценарии войны с Россией.

В опубликованном МЧС "Научно-методическом труде по планированию и ведению гражданской обороны в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях" говорится, в частности, о том, что применение ядерного оружия в возможном военном конфликте с Россией маловероятно, а наиболее реалистичными признаются боевые действия с применением современного высокоточного оружия и использованием диверсионных групп.

В министерстве пояснили, что труд подготовлен в 2016 году на основе утвержденных в России документов в области национальной безопасности. В нем излагаются общие вопросы по организации гражданской обороны, оповещению и информированию населения, а также по принципам эвакуации. Это касается как чрезвычайных ситуаций при стихийных бедствиях, так и техногенных катастроф, а также военной угрозы.

"Оценка вероятности ядерного удара по территории Российской Федерации, а также прогнозы сценариев ведения военных конфликтов не относятся к компетенции МЧС", - сказал представитель ведомства.
10.02.2018
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Проекты
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