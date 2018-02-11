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Глава "Ростеха" допустил возможность продажи С-400 США

12.02.2018 РИА Новости 234 0
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Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф. Архивное фото
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в интервью газете Washington Post допустил возможность продажи США российских ЗРК С-400, если Вашингтон изъявит такое желание.

Журналист издания спросил Чемезова, какова стратегическая цель поставки российских систем С-400 Турции, стране - члену НАТО. О соответствующей договоренности между Москвой и Анкарой стало известно в сентябре.

"С-400 не система для нападения, это оборонительная система. Мы можем продать ее и американцам, если они захотят. Так что проблемы с точки зрения стратегии здесь нет. И я не вижу никаких проблем для России с точки зрения безопасности. Наоборот, если страна способна обеспечить защиту своего воздушного пространства, она будет чувствовать себя более надежно. И те, кто вознамерится атаковать такую страну, подумают дважды", - ответил Чемезов.

По его словам, многие государства хотели бы иметь такое вооружение, поэтому спрос на него большой.

С-400 "Триумф" - новейшая зенитная ракетная система большой дальности. Предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия С-400 достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров. На вооружении российской армии с 2007 года.
11.02.2018
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принадлежат РИА Новости
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