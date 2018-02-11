Военный эксперт предположил, для чего США хотели бы получить С-400
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Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Соединенные Штаты, возможно, хотели бы приобрести один дивизионный комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф" с целью его полной разборки и исследования, речь о продаже комплекса США может вестись исключительно гипотетически, заявил РИА Новости ведущий российский военный эксперт главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник Виктор Мураховский.
Ранее генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в интервью газете Washington Post допустил возможность продажи США российской системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400, "если они захотят". Журналист издания спросил Чемезова, какова стратегическая цель продажи ЗРС С-400 Турции - стране-члену НАТО. Глава Ростеха ответил, что С-400 является оборонительной системой, и проблемы продажи ее и американцам с точки зрения стратегии нет. По его словам, многие страны хотели бы иметь такое вооружение, поэтому спрос на него большой. О соответствующей договоренности между Москвой и Анкарой стало известно в сентябре 2017 года.
"Надо понимать вопрос, который был задан. Он же отвечал не с точки зрения какой-то реальной поставки С-400 в США, а с точки зрения того, что это, действительно, оборонительное вооружение без ударного потенциала, и в этом смысле оно может быть поставлено в любую страну. Вопрос был гипотетический, и ответ был чисто теоретический со стороны Сергея Викторовича Чемезова", - сказал Мураховский агентству в субботу.
По его словам, выходить на уровень подписания контрактов с США в настоящее время невозможно.
"Во-первых, американцы, в лучшем случае, захотят получить один дивизион, чтобы разобрать до винтика и резистора, и понять, что там русские хитро вымудрили в этой самой эффективной системе ПВО мира. Во-вторых, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству никогда не пропустит такую поставку и такой контракт одной из самых недружественных стран по отношению к России", - заключил военный эксперт.
Мобильная ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Дальность действия С-400 достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров. На вооружении ВС РФ находится с 2007 года.
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11.02.2018
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