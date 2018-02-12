Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Израильский истребитель F-16I сбит сирийской ПВО

12.02.2018 bmpd.livejournal.com 408 1
0
Понравилась новость?
 +5

Как сообщают, утром 10 февраля 2018 года зенитной управляемой ракетой сил противовоздушной обороны Сирии был сбит многоцелевой истребитель Lockheed Martin F-16I (Sufa) ВВС Израиля, принимавший участие в авиационном ударе по сирийской территории. Самолёт упал на территории северной части Израиля в районе долины Бейт-Нетофа возле кибуца Хардуф. Оба лётчика F-16I катапультировались, один получил тяжёлые ранения в живот, другой получил легкие ранения. Потеря подтвеждена израильским официальными источниками и СМИ.

Это первая достоверная потеря боевого самолета ВВС Израиля от огня ПВО противника с 20 ноября 1983 года, когда израильский истребитель IAI Kfir C.2 был сбит зенитным артиллерийским огнем палестинских сил над Ливаном. Для ПВО Сирии, это, видимо, первый подтвержденный сбитый израильский боевой самолет с 24 июля 1982 года, когда сирийские зенитные ракетные системы (предположительно, ЗРК 2К12 "Квадрат") сбили над долиной Бекаа в Ливане самолет McDonnell F-4 Phantom II ВВС Израиля (считается, что разведывательный RF-4E).

Обломки сбитого сирийской ПВО истребителя Lockheed Martin F-16I (Sufa) ВВС Израиля, 10.02.2018 (с) Herzie Shapira / Reuters

Согласно израильским данным, около 04.00 утра 10 февраля 2018 года запущенный с териитории Сирии БЛА иранского производства вошел в воздушное пространство Израиля и всего через полторы минуты был перехвачен и сбит боевым вертолетм Boeing AH-64 Apache ВВС Израиля. Судя по изображениям обломков аппарата, данный БЛА являлся аппаратом Saeghe - небезызвестным иранским аналогом американского малозаметного БЛА Lосkheed Martin RQ-170 Sentinel.

В качестве ответной меры ВВС Израиля около 06.00 утра 10 февраля нанесли удар по подвижному пункту управления данного БЛА, находившемуся в районе сирийской авиабазы Тияс (Т-4), уничтожив его. Сообщалось, что в ударе участвовали четыре самолета F-16I ВВС Израиля, и один из них и был поражен огнем сирийских ЗРК, причем поражение сирийской ЗУР произошло уже над территорией Израиля. По израильским сообщениям, сирийская ПВО при отражении удара выпустила "более 20" ЗУР.

В свою очередь в ответ около 10.00 утра 10 февраля ВВС Израиляи предпринял массовый удар по территории Сирии, заявив об атаке 12 целей, включая три "базы ПВО", на которых находились четыре позиции ЗРК - одного SA-2 (С-75), двух SA-5 (С-200) и одного SA-17 ("Бук-М2Э"). Также удар был нанесен по "четырем иранским целям в Сирии в районе Дамаска", и, по ряду источников, по местам дислокации ряда частей сухопутных войск Сирии. По заявлению начальника штаба ВВС Израиля бригадного генерала Томера Бара, данная атака против объектов сирийской ПВО была крупнейшей с 1982 года. По всей видимости, список подвергшихся удару сирийских ЗРК соответствует израильской оценке того, чем именно был сбит израильский F-16I.

Обломки сбитого сирийской ПВО истребителя Lockheed Martin F-16I (Sufa) ВВС Израиля, 10.02.2018 (с) Jack Guez / AFP

Карта с указанием районов сбития иранского БЛА, падения израильского истребителя F-16I и израильского удара по "пункту управления БЛА" 10.02.2018 (с) via oleggranovsky.livejournal.com
10.02.2018
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Ливан
Сирия
США
Продукция
AH-64
F-16
F-4
RQ-170
Бук-М2
КУБ
С-200
С-75
Компании
Boeing
IAI
Lockheed-Martin
Проекты
БПЛА

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
IL
Израильтянин
112
№1
12.02.2018 11:42
Жесткий размен.
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.02 12:46
  • 5
Пара слов о проекте перспективного бомбардировщика ПАК ДА
  • 12.02 12:37
  • 31
Тихоокеанский флот может получить четыре модернизированных "Антея" к 2021 году
  • 12.02 12:17
  • 103
Обновленный ракетоносец Ту-160 поднялся в небо
  • 12.02 12:16
  • 5
ФСБ возбудила уголовное дело на сотрудников ядерного центра в Сарове за майнинг криптовалют
  • 12.02 12:14
  • 10
Илон Маск объяснил космический провал СССР
  • 12.02 12:13
  • 1
Как Литва и НАТО ответят на «Искандеры»
  • 12.02 12:06
  • 6250
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 12.02 12:06
  • 1
Разработанная РКС телекомандная система связала с Землей запущенные с "Восточного" спутники "Канопус-В"
  • 12.02 11:59
  • 21
США пытаются убедить Вьетнам отказаться от закупок российского оружия
  • 12.02 11:47
  • 57
Светопреставление: почему война с Россией станет ядерной (и унесет миллиарды жизней)
  • 12.02 11:42
  • 1
Израильский истребитель F-16I сбит сирийской ПВО
  • 12.02 11:41
  • 457
Претензии к администрации сайта
  • 12.02 11:26
  • 4
Запад испугался новой "страшной секретной военной игрушки" России
  • 12.02 11:14
  • 1
Сирия: части САА и «ЧВК Вагнера» передислоцированы к границе с Израилем
  • 12.02 10:31
  • 1
Мощную РЛС для военных под Мурманском построят к 2020 году - разработчик
другие обсуждаемые темы