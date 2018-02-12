Израильский истребитель F-16I сбит сирийской ПВО

Как сообщают, утром 10 февраля 2018 года зенитной управляемой ракетой сил противовоздушной обороны Сирии был сбит многоцелевой истребитель Lockheed Martin F-16I (Sufa) ВВС Израиля, принимавший участие в авиационном ударе по сирийской территории. Самолёт упал на территории северной части Израиля в районе долины Бейт-Нетофа возле кибуца Хардуф. Оба лётчика F-16I катапультировались, один получил тяжёлые ранения в живот, другой получил легкие ранения. Потеря подтвеждена израильским официальными источниками и СМИ.

Это первая достоверная потеря боевого самолета ВВС Израиля от огня ПВО противника с 20 ноября 1983 года, когда израильский истребитель IAI Kfir C.2 был сбит зенитным артиллерийским огнем палестинских сил над Ливаном. Для ПВО Сирии, это, видимо, первый подтвержденный сбитый израильский боевой самолет с 24 июля 1982 года, когда сирийские зенитные ракетные системы (предположительно, ЗРК 2К12 "Квадрат") сбили над долиной Бекаа в Ливане самолет McDonnell F-4 Phantom II ВВС Израиля (считается, что разведывательный RF-4E).

Обломки сбитого сирийской ПВО истребителя Lockheed Martin F-16I (Sufa) ВВС Израиля, 10.02.2018 (с) Herzie Shapira / Reuters

Согласно израильским данным, около 04.00 утра 10 февраля 2018 года запущенный с териитории Сирии БЛА иранского производства вошел в воздушное пространство Израиля и всего через полторы минуты был перехвачен и сбит боевым вертолетм Boeing AH-64 Apache ВВС Израиля. Судя по изображениям обломков аппарата, данный БЛА являлся аппаратом Saeghe - небезызвестным иранским аналогом американского малозаметного БЛА Lосkheed Martin RQ-170 Sentinel.

В качестве ответной меры ВВС Израиля около 06.00 утра 10 февраля нанесли удар по подвижному пункту управления данного БЛА, находившемуся в районе сирийской авиабазы Тияс (Т-4), уничтожив его. Сообщалось, что в ударе участвовали четыре самолета F-16I ВВС Израиля, и один из них и был поражен огнем сирийских ЗРК, причем поражение сирийской ЗУР произошло уже над территорией Израиля. По израильским сообщениям, сирийская ПВО при отражении удара выпустила "более 20" ЗУР.

В свою очередь в ответ около 10.00 утра 10 февраля ВВС Израиляи предпринял массовый удар по территории Сирии, заявив об атаке 12 целей, включая три "базы ПВО", на которых находились четыре позиции ЗРК - одного SA-2 (С-75), двух SA-5 (С-200) и одного SA-17 ("Бук-М2Э"). Также удар был нанесен по "четырем иранским целям в Сирии в районе Дамаска", и, по ряду источников, по местам дислокации ряда частей сухопутных войск Сирии. По заявлению начальника штаба ВВС Израиля бригадного генерала Томера Бара, данная атака против объектов сирийской ПВО была крупнейшей с 1982 года. По всей видимости, список подвергшихся удару сирийских ЗРК соответствует израильской оценке того, чем именно был сбит израильский F-16I.

Обломки сбитого сирийской ПВО истребителя Lockheed Martin F-16I (Sufa) ВВС Израиля, 10.02.2018 (с) Jack Guez / AFP

Карта с указанием районов сбития иранского БЛА, падения израильского истребителя F-16I и израильского удара по "пункту управления БЛА" 10.02.2018 (с) via oleggranovsky.livejournal.com