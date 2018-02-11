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Дагестанский концерн "КЭМЗ" начал испытания легкомоторного самолета МАИ-411

12.02.2018 ТАСС 339 0
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МАИ-411
Легкомоторный четырехместный самолет МАИ-411.
Источник: sdelanounas.ru

Специалисты считают, что из-за недорого обслуживания, самолет будет востребован как в России, так и за рубежом

МАХАЧКАЛА, 3 февраля. /ТАСС/. Концерн "КЭМЗ" в дагестанском Кизляре приступил к испытаниям легкомоторного четырехместного самолета МАИ-411, после завершения полетных испытаний планируется начать серийный выпуск машины, сообщил ТАСС мэр Кизляра Александр Шувалов.

"Наш концерн "КЭМЗ" уже ведет наземные испытания самолета, когда наладится погода, начнутся полетные испытания - их планируется провести в конце 1 квартала 2018 года. После испытаний его поставят на конвейер, на предприятии для этого уже создан специальный цех", - сказал Шувалов.

По его словам, МАИ-411 - совместная разработка дагестанского предприятия и конструкторского бюро Московского авиационного института (МАИ). "Все комплектующие самолета, кроме двигателя - российского производства. Двигатель - австрийского производства, но в перспективе его также планируется заменить на российский", - отметил собеседник агентства.

Он также уточнил, что реализация проекта по разработке самолета началась около трех лет назад, общий объем инвестиций в проект составляет 196 млн рублей. В 2017 году МАИ-411 был представлен на авиасалоне "МАКС", после чего "КЭМЗ" получил на него несколько предварительных заказов.

Самолет МАИ 411 - аналог европейского CS-23 и американского FAR-23 - имеет прочную алюминиевую конструкцию, обшитую сверхлегким композитным материалом. Специалисты считают, что этот недорогой самолет будет востребован в России и может быть конкурентоспособным за рубежом. Самолет может эксплуатироваться на недорогих горюче-смазочных материалах, его расходные характеристики сравнимы с автомобильными. Применение МАИ-411 может быть перспективным в авиаперевозках, воздушном патрулировании, аэросъемке, инструментальном мониторинге, авиатуризме, первоначальном обучении и профотборе летного состава.

ОАО "Концерн КЭМЗ" (Кизлярский электромеханический завод) специализируется на разработке и изготовлении комплексов наземного контроля и диагностики летательных аппаратов, бортового оборудования, а также различных товаров народного потребления. Предприятие было создано в 1962 году и является одним из градообразующих в Кизляре.
11.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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