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KMW показала новую САУ на шасси грузовика

12.02.2018 Военный паритет 300 0
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Версия 155 мм артиллерийской передвижной системы
Модель 155 мм артиллерийской передвижной системы (самоходной гаубицы), установленной на военном грузовике (колесное шасси 8x8), представленная на выставке Singapore AirShow 2018 немецкой оборонной компанией KMW (Krauss-Maffei Wegmann) в лице отделения KNDS (KMW + Nexter Defense Systems).
Источник: Army Recognition

"Военный Паритет", 9 февр. 2018 – На выставке Singapore AirShow 2018 немецкая оборонная компания KMW (Krauss-Maffei Wegmann) в лице отделения KNDS (KMW + Nexter Defense Systems) представила новую версию 155 мм артиллерийской передвижной системы (самоходной гаубицы), установленной на военном грузовике (колесное шасси 8x8).

Эта артсистема, похоже, имеет ту же башню кругового вращения, что и DONAR (САУ на гусеничном шасси разработки КMW). Башня оснащена гаубицей L52 калибра 155 мм, оснащенной полностью автоматизированной системой погрузки и разгрузки боеприпасов. Система сочетает в себе высокую мобильность военного грузовика с полностью автоматической системой управления огнем.

Транспортное средство может перевозить в общей сложности 30 боеприпасов, хранящихся внутри башни, максимальная дальность стрельбы 30 км стандартными боеприпасами HE (High Explosive) и 40 км снарядами увеличенной дальности. Система приводится в боевое положение в течение 1 минуты, скорострельность 8 выстр/мин.

Система также способна выполнить т.н. "многократный одновременный удар" (Multiple Round Simultaneous Impact - MRSI). В этом режиме артсистема выпускает пять снарядов, которые поражают одну цель одновременно при максимальной дальности стрельбы 12 000 м.

Экипаж из двух человек может управлять системой из кабины грузовика отдельно от модуля гаубицы (башни). Боевая живучесть экипажа и системы повышается благодаря высокой степени автоматизации, башню можно оснастить комплектом дополнительной брони для защиты от баллистических угроз и осколков артиллерийских снарядов.

По массе система легче гусеничной САУ, ее легко транспортировать самолетом класса А400М.
11.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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Страны
Германия
Компании
Krauss-Maffei
Nexter

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