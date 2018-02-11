"Небесная сабля" прикроет британские войска



Система ПВО Sky Sabre.

Источник: armyrecognition.com Система ПВО Sky Sabre.Источник: armyrecognition.com

"Военный Паритет", 10 февр. 2018 – Британские вооруженные силы недавно представили свою новую ракетную систему ПВО Sky Sabre на острове Торни в Англии, где дислоцирована 16-й королевский артиллерийский полк британской армии.

Три основных компонента системы Sky Sabre включают в себя мобильную пусковую установку MBDA CAMM (12 ракет), смонтированную на грузовике (8x8) фирмы MAN, РЛС обнаружения Giraffe, производимую шведской компанией SAAB, и комплект системы электронного управления, поставляемого израильской компанией Rafael.

Sky Sabre будет принят на вооружение в 2020 году и будет выполнять задачи ПВО на малых и средних дальностях, комплекс поступит на вооружение армии и ВВС.

Ракета CAMM имеет минимальную дальность поражения менее 1 км, максимальная более 25 км. Масса ЗУР 99 кг, длина 3,2 м, диаметр 166 мм, скорость до 3М, или 1020 м/сек. В полете ракета может получать команды по каналу передачи данных до момента, когда активная РЛ ГСН сама захватит цель.

Радиолокатор "Жираф" способен вести наблюдение за воздушным пространством на 360 град, дальность обнаружения цели до 120 км, может функционировать в сложных условиях, таких как горы, сложные прибрежные районы и районы размещения ветряных электростанций, то есть в районах, где много фоновых помех.