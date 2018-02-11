"Шарль де Голль" ждет замену - одного или двух?



Авианосец Charles de Gaulle.

Источник: militaryparitet.com Авианосец Charles de Gaulle.Источник: militaryparitet.com

"Военный Паритет", 11 февр. 2018 – Франция намерена начать исследования по замене единственного авианосца французского флота (Marine Nationale). Авианосец Charles de Gaulle будет выведен из состава флота к 2040 году в соответствии с Законом о военном планировании 2019-2025 годов, который будет представлен в министерском совете.

"Мы оставляем за собой возможность иметь новый авианосец одновременно с "Шарлем де Голлем" или после его вывода из эксплуатации", сообщил источник, близкий к министру вооруженных сил Флоренции Парли, пишет агентство AFP 8 февраля.

По данным агентства, Франция планирует выделить на военные цели 295 млрд евро в 2019-2025 годах с целью увеличения расходов на оборону до 2% ВВП в 2025 году. В этом году военный бюджет Франции составляет 34,2 млрд евро, в 2022 году будет увеличен на 1,7 млрд евро, в 2023 году на 3 млрд.

В среднем через каждые 7 лет авианосец "Шарль де Голль" проходит плановый ремонт и переоборудование. Что касается сроков строительство, можно вспомнить, что резка первой стали для строительства британского авианосца HMS Queen Eizabeth Королевского флота была выполнена в июле 2009 года, спуск на воду в июле 2014 года, ходовые испытания в июне 2017 года.

Ресурс Navy Recognition ранее сообщал, что новый французский авианосец, скорей всего, будет оснащен электромагнитной катапультой производства американской компании General Atomics. Переговоры между французским Управлением оборонных закупок DGA, ВМС Франции, компанией Naval Group и американским партнером General Atomics проходят уже некоторое время и продолжаются. Прошлым летом представители ВМС Франции побывали на испытательном объекте в Лейкенхерсте, где ознакомились с новой американской катапультой и аэрофинишером (AAG).

В январе этого года во время выставки SNA 2018 в Вашингтоне(округ Колумбия) французам была предоставлена информация о новом палубном самолете ДРЛО E-2D Advanced Hawkeye производства Northrop Grumman. ВМС Франции подтвердили, что закупка E-2D рассматривается в рамках Закона о военном планировании 2019-2025 годов. Военно-морская авиация ВМС Франции в настоящее время имеет на вооружении три самолета ранней версии E-2C, приобретенных в 1998, 1999 и 2004 годах.

По последним данным, будут начаты исследования по определению типа двигательной установки перспективного авианосца и катапульты по части "интеграционных ограничений новых технологий" (особенно это касается ЭМ-катапульты). Также неизвестно, сколько авианосцев закажет французский флот – один или два.