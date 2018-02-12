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Илон Маск объяснил космический провал СССР

12.02.2018 Lenta.ru 802 10
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Глава SpaceX Илон Маск
Глава SpaceX Илон Маск.
Источник: © AP Photo/John Raoux

Глава американской компании SpaceX Илон Маск назвал причину неудачных пусков сверхтяжелой ракеты Н-1, при помощи которой СССР планировал доставить космонавта на Луну. Об этом он сообщил журналисту издания ArsTechnica Эрик Бергер.

За неделю до того, как в SpaceX запустили свою сверхтяжелую ракету, корреспондент поинтересовался у бизнесмена, не считает ли он использование 27 двигателей Merlin 1D на первой ступени Falcon Heavy технологически неоправданным, учитывая опыт Н-1, первая ступень которой включала 30 двигателей НК-15.

По мнению Маска, "отказ Н-1 главным образом объясняется сбоями авионики". Бизнесмен уверен, что выбранная для Falcon Heavy архитектура безопаснее, чем использование на первой ступени меньшего числа более мощных двигателей, поскольку у Falcon Heavy "до полудюжины двигателей могут потерпеть неудачу, но ракета все равно выйдет на орбиту".

Глава SpaceX сравнил архитектуру Falcon Heavy с современными компьютерными системами, используемыми Google или Amazon, в которых отказ одного устройства практически не влияет на работоспособность всей системы в целом. Решения, основанные на небольшом числе крупных устройств, Маск считает "старым подходом".

Предприниматель заявил, что архитектура разрабатываемой SpaceX новой сверхтяжелой ракеты BFR (Big Falcon Rocket), испытания второй ступени которой начнутся уже в 2019 году (сам носитель должен полететь в 2022 году), основана на решениях, использованных при создании Falcon Heavy.

Первая ступень BFR должна включать 31 двигатель Raptor. "Это дает мне большую веру в нашу следующую архитектуру, — сказал Маск журналисту после запуска Falcon Heavy. — Это дает мне уверенность в том, что BFR действительно вполне работоспособна".

В период с 1969 по 1972 год было проведено четыре пуска Н-1, рассчитанной на выведение на низкую околоземную орбиту до 90 тонн полезной нагрузки, и все они оказались неудачными. Проблемы возникали из-за неотлаженной одновременной работы 30 двигателей НК-15, устанавливаемых на первую ступень носителя.

В 1968-1972 годах куйбышевское ОКБ-276 на основе НК-15 разработало агрегат НК-33, тяговооруженность которого в настоящее время уступает только токсичным двигателям РД-253 (созданы к 1963 году химкинским ОКБ-456) и современным агрегатам Merlin 1D (компания SpaceX).

Ракета SpaceX Falcon Heavy стартовала 6 февраля 2018 года. Запуск сверхтяжелого носителя стал первым в мире за последние 30 лет. Конструктивно первая ступень ракеты состоит из центрального блока и пары боковых ускорителей, представляющих собой модернизированные первые ступени тяжелого носителя Falcon 9, каждая из которых содержит по девять двигателей Merlin 1D. Поскольку Falcon 9 сконструирована таким образом, что при ее запуске допустим отказ двух из девяти Merlin 1D, то Falcon Heavy с 27 силовыми агрегатами на первой ступени должна продолжить работу даже после отключения шести из них.
10.02.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
AW-101
EH-101
НК-33
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
ИТ
Луна

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  • Комментарии
Комментариев 10, отображено с 1 по 10
RU
Друг Георгия
721
№1
12.02.2018 05:52
))) Пусть по-потчует очередным "фиговым листочком" своих хозяев, вот только чем будет реабилитироваться? Запуском солнечной батареи к Марсу, с крыши собственного дома? Ведь это так пиарно! ;D ;D ;D
0
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RU
Павел 1978
9295
№2
12.02.2018 08:29
Похоже Маску сплавят МКС
Трамп хочет превратить МКС в частное предприятие на коммерческой основе
0
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UA
KillaKan
1524
№3
12.02.2018 09:51
Цитата, Павел 1978 сообщ. №2
Похоже Маску сплавят МКС

Если так, то очень здорово.
0
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RU
DEMiURG
10
№4
12.02.2018 10:00
Кто нибудь объяснит, кому и зачем понадобились ракеты с грузоподъемностью 60+ тонн?   Почему не отрабатывается модульная сборка на орбите?
0
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UA
KillaKan
1524
№5
12.02.2018 10:01
Цитата, DEMiURG сообщ. №4
Кто нибудь объяснит, кому и зачем понадобились ракеты с грузоподъемностью 60+ тонн?   Почему не отрабатывается модульная сборка на орбите?

Что собирать то собрались ?
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RU
Друг Георгия
721
№6
12.02.2018 10:29
Цитата, KillaKan сообщ. №3
Если так, то очень здорово.
Тут я с Вами не согласен. Если это (не дай Бог!) случится, - жди беды! Этот авантюрист, чтобы оправдаться за предыдущие авантюры, очень быстро реализует программу секретную, какую выудили хакеры (тем более, что ракеты у него для транспортировки уже есть). Пентагон на рассмотрение правительству, предложил программу размещения ЯО на орбите - чем МКС не отправная точка программы???...
Правительство в открытую не решится на такой шаг, а подобный авантюрист - "в два прыжка"!
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UA
KillaKan
1524
№7
12.02.2018 10:37
Цитата, Друг Георгия сообщ. №6
Если это (не дай Бог!) случится, - жди беды! Этот авантюрист, чтобы оправдаться за предыдущие авантюры, очень быстро реализует программу секретную, какую выудили хакеры.

Ну я думаю марсиане не позволят так в открытую этого сделать :)

Не чего не будет, это вообще со стороны США очень логичный шаг:
1) Снимают с себя финансовую нагрузку.
2) При этом сохраняют контроль над станцией
3) Больше нет нытья конгресса, что "США финансируют врага"  


З.Ы, Зачем нужна станция на орбите, кто мне расскажет ? Какие у нее задачи ?
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RU
Друг Георгия
721
№8
12.02.2018 10:49
Цитата, KillaKan сообщ. №7
Зачем нужна станция на орбите, кто мне расскажет ? Какие у нее задачи ?
Ещё в 80-тых годах, случился у меня разговор со спецом байконуровским, он поведал историю, которая мной была проверена. Так вот, когда первые эксперименты на станции "Мир" по получению сплавов в вакууме и невесомости проводили, интереснейшие результаты были получены, - свойства "некоторых" сплавов так воодушевили учёный люд, что полученный экземпляр, величиной с сигарету, окупал полностью запуск одного "Союза". Но это так, частный случай... Один "из", так сказать! ))
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RU
Дмитрий
566
№9
12.02.2018 11:44
Цитата, q
Кто нибудь объяснит, кому и зачем понадобились ракеты с грузоподъемностью 60+ тонн?
Вообще то у Маска большая программа по запуску низкоорбитальной группировки спутников для раздачи инета, там адова куча спутников. Тяжелые ракеты выгодней очевидно. Ну а кроме того, космос - это в первую очередь военные, а забросить на геостационар 10к+ это их интересы в первую очередь.
0
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IS
forumow
4336
№10
12.02.2018 12:14
Цитата, DEMiURG сообщ. №4
Кто нибудь объяснит, кому и зачем понадобились ракеты с грузоподъемностью 60+ тонн?
В многоразовом варианте только 25 т на НОО и 8 т на ГПО. Вот и нету никакого избытка...
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