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Советские перехватчики потягались с израильскими истребителями в Сирии

12.02.2018 Lenta.ru 407 0
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МиГ-25ПД
Перехватчик МиГ-25ПД.
Источник: Валерий Агеев

Сирийские правительственные войска в ходе отражения налетов израильской авиации задействовали легендарные советские перехватчики МиГ-25ПД. Об этом сообщает "Вестник Мордовии".

"Последние оставшиеся в летном состоянии МиГ-25 как раз должны базироваться на авиабазе Тьяс (Т4), в районе которой израильская группа самолетов и наносила удар по предполагаемому пункту управления иранским БПЛА", — пояснил изданию эксперт Юрий Лямин.

По данным "Вестника Мордовии", весь авиапарк МиГ-25 несколько лет назад насчитывал около 40 самолетов, из них около 30 — перехватчики. Эти самолеты, известные также как "Летучие лисицы" (Foxbat), долгое время не привлекались к выполнению боевых задач и совершали только редкие патрульные вылеты.

При этом, как отмечает издание, "лисицы", несмотря на свой солидный срок эксплуатации, по-прежнему могут доставить "массу неприятностей даже высокотехнологичным ВВС Израиля".

10 февраля сирийские системы ПВО подбили несколько самолетов ВВС Израиля после того, как те нанесли авиаудар по военным объектам на территории страны. В пресс-службе израильской армии рассказали о крушении одного самолета F-16, принимавшего участие в авианалете, который сопровождался массированным зенитным огнем с земли.

В ночь на 10 февраля израильские военные перехватили иранский беспилотный летательный аппарат, который вторгся в воздушное пространство страны из Сирии. После этого израильские самолеты нанесли удар по "иранским целям" на территории соседней страны.
11.02.2018
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Страны
Израиль
Иран
Сирия
Продукция
F-16
МиГ-25
Проекты
БПЛА

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