Нестыковочка: почему отменили старт "Союза"



РН "Союз-2.1а".

Источник: Роскосмос РН "Союз-2.1а".Источник: Роскосмос

В Роскосмосе назвали причину отмены запуска ракеты "Союз-2.1а"

Старт ракеты "Союз" с посылками для экипажа МКС отложен по техническим причинам. По словам источников в ракетно-космической отрасли, причина не нова - из-за такого же сбоя был отложен октябрьский старт.

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-08", который должен был состояться 11 февраля с космодрома "Байконур", был в последний момент отменен. Запуск был назначен на 11.58.45 московского времени.

На кадрах прямой трансляции было видно, что все процедуры и команды - "протяжка", "продувка", "дренаж" и другие - были выполнены,

от ракеты отошла кабель-мачта, однако старт в назначенный срок не состоялся.

"На старте прошла команда на автоматическое выключение двигателей, причины выясняются. Пуск перенесен на резервную дату - 13 февраля", - сообщили в Роскосмосе спустя несколько минут.

Позднее источник "Интерфакса" в ракетно-космической отрасли заявил, что причиной отмены запуска космического грузовика "Прогресс-МС08" с Байконура могла стать нештатная работа системы управления ракеты-носителя.

"Предположительно, причиной нештатной ситуации стали проблемы в системе управления ракеты-носителя "Союз-2.1А", - сказал он. По его словам, проблема может быть скрыта в ошибке компьютера системы управления.

По данным источника ТАСС, запуск был перенесен из-за нестыковки бортового и наземного оборудования. "Нестыковка бортовой и наземной частей БЦВС (бортовая центральная вычислительная система).

Ситуация аналогична октябрьскому пуску "Прогресса МС-07", - сказал источник.

Не запущенный в воскресенье корабль должен был впервые в истории добраться до МКС по новой укороченной двухвитковой схеме за 3,5 часа. 12 октября с космодрома Байконур был также отложен старт корабля "Прогресса МС-07", в итоге грузовик стартовал 14 октября.

Именно старт 12 октября должен был впервые пройти по новой схеме. Однако из-за переноса баллистические условия не позволили отправить грузовик по новой схеме. В итоге "Прогресс МС-07" добрался до станции за двое суток.

В этот раз грузовой корабль "Прогресс МС-08" должен был доставить на Международную космическую станцию 1390 кг сухих грузов, 890 кг топлива в баках системы дозаправки, 420 кг воды в баках системы "Родник", а также 46 кг сжатого воздуха и кислорода в баллонах. В грузовом отсеке также находится научное оборудование, в том числе летный комплект аппаратуры "Икарус", комплектующие для системы жизнеобеспечения, а также контейнеры с продуктами питания, предметы одежды, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа.

Сближение корабля к МКС и причаливание к стыковочному узлу служебного модуля "Звезда" планировалось проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов ЦУПа и российских космонавтов - Александра Мисуркина и Антона Шкаплерова.

В декабре пилотируемый корабль "Союз МС-07" доставил очередную экспедицию на МКС. Тогда на станцию прибыли космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тингл и астронавт JAXA Норишиге Канаи.

Как сообщалось ранее, запуск очередной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) перенесен с 15 марта на 21 марта.

В составе будущего экипажа должен лететь космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, командир "Союз МС-08", астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.

В конце 2017 года аварией закончился второй пуск ракеты "Союз" с нового космодрома "Восточный". По результатам работы аварийной комиссий было установлено, что причиной невыхода полезной нагрузки на расчетные орбиты стали ошибки в алгоритмах выведения разгонного блока "Фрегат".

В результате чего были потеряны российский спутник "Метеор-М" и еще 18 аппаратов попутной нагрузки.

В связи со случившимся третий пуск с Восточного был перенесен с января на 1 февраля, и он оказался успешным. В ходе третьего пуска ракета "Союз-2.1а" вывела в космос аппараты дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" №3 и 4. Помимо основной нагрузки, в космос традиционно выводилась и попутная нагрузка - в этот раз ею стали девять космических аппаратов иностранного производства.

Отдел "Наука"