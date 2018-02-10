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ОСК: Госпрограмма вооружения предусматривает определенные работы по новому авианосцу

12.02.2018 Военное обозрение 268 0
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Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) в инициативном порядке ведет работы по созданию нового авианосца, это предусмотрено и в государственной программе вооружения (ГПВ) на 2018-2027 годы, сообщил глава ОСК Алексей Рахманов.

bastion-opk.ru

Определенные работы в этом направлении предусмотрены. Вопрос, будем ли мы делать и успеем ли мы сделать в рамках планируемого периода, для нас открытый

- сказал Рахманов, отвечая на вопрос, предполагает ли ГПВ строительство нового авианосца.

Мы инициативно работу такую ведём, потому что понимаем, что востребованность в такого рода кораблях, безусловно, существует

- добавил президент ОСК.

В то же время он подчеркнул, что окончательное решение о строительстве авианосца лежит в зоне ответственности российских военных.

Вопрос потребности в конкретных видах морской техники и соответствия военной доктрине - это работа Генштаба и ВМФ

- сказал Рахманов.

Ранее сообщалось, что Крыловский государственный научный центр разработал концептуальный проект перспективного авианосца - проект "Шторм", передает "Интерфакс-АВН"
10.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОСК
ЦНИИ им. Крылова
Проекты
23000 Шторм
Авианосец

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