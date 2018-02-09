"Семейный альбом" на фоне оружия



На презентации книги-фотоальбома "Россия-Индия: вехи военно-технического сотрудничества".

Источник: www.oaoosk.ru На презентации книги-фотоальбома "Россия-Индия: вехи военно-технического сотрудничества".Источник: www.oaoosk.ru

Расставлены вехи военно-технического сотрудничества России и Индии

Официальным российско-индийским дипломатическим отношениям исполнилось 70 лет.

"Наши отношения с Россией основаны на проверенной временем дружбе и взаимном доверии, и мы полностью привержены нашему особому и привилегированному стратегическому партнерству", - такую оценку дал в связи с юбилеем посол Индии в России Панкадж Саран.

В 2017 году состоялось более 14 визитов в Россию индийских министров и заместителей министров. Премьер-министр Индии Нарендра Моди принял участие в Петербургском международном экономическом форуме. Во время его визита была принята Санкт-Петербургская декларация, в которой содержится подробный план российско-индийских отношений на XXI век. Это амбициозный и всеобъемлющий документ. За последние два года состоялись три встречи премьер-министра Нарендры Моди и президента России Владимира Путина.

Интенсивно развивается военное и военно-техническое сотрудничество (ВТС) наших стран. Обе стороны признают его одним из важнейших элементов стратегического партнерства России и Индии. Прочные связи в этих областях сформировались много лет назад, но на принципиально новый уровень они вышли благодаря утвержденной программе сотрудничества на 2011–2020 годы. Это сбалансированная система ВТС во всех сферах: авиации, военно-морском флоте, ПВО и т.д.

Каждый год заседает специально созданная межправительственная двусторонняя комиссия. Индия и Россия ведут около 100 совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. В прошлом году в России работали свыше 150 индийских военных, а российских специалистов по линии оборонно-промышленного комплекса и "Рособоронэкспорта" – более тысячи человек.

В декабре прошлого года стратегического партнера посетил глава российского МИДа Сергей Лавров. Он рассказал, что Россия и Индия обсуждают возможность расширения сотрудничества в области разработки вооружения, в том числе для его продвижения в третьи страны. Опыт плодотворной работы уже есть – совместное предприятие "Брамос" (Brahmos, название дано в честь двух великих рек наших стран: Брахмапутра – Москва), производящее одну из лучших в мире ракет в своем классе. В прошлом году прошли успешные испытания ракеты увеличенной дальности – до 800 км. Решение технически реализуемо, утверждают специалисты. Это универсальное оружие, которое может работать с наземных самоходных пусковых установок, надводных кораблей, подводных лодок, а теперь и самолетов. Подобного оружия нет нигде в мире. Комплексы данного семейства имеют прекрасные характеристики и отвечают всем требованиям, которые предъявляются сегодня к подобному типу оружия.

Обсуждаются сторонами и планы по совместной разработке другого вооружения, включая передачу российских ноу-хау. По словам Лаврова, предложения России в области ВТС "остаются лучшей альтернативой для Индии".

В начале 2018 года подписано межправительственное соглашение на поставку в Индию 200 российских вертолетов Ка-226. Речь идет о совместном предприятии Indo-Russian Helicopters Private Limited индийской компании HAL, "Рособоронэкспорта" и "Вертолетов России" для организации сборки Ка-226Т в Бангалоре. Соглашение предусматривает глубокую локализацию производства в Индии, создание мощностей по обслуживанию, эксплуатации, ремонту и обеспечению технического сопровождения вертолетов этого типа. Совершенствуется и послепродажное обслуживание вооружения. Этот проект рассматривается в рамках программы Make in India ("Делай в Индии"). Возможен экспорт этих вертолетов в третьи страны.

Не менее впечатляюще взаимодействие и по чисто военной линии. В октябре 2017 года на полигонах, аэродромах Тихоокеанского флота (ТОФ) и в акватории Японского моря прошли учения "Индра-2017" с участием более чем тысячи военнослужащих двух стран. Эти учения впервые стали межвидовыми и проходили по единому замыслу с привлечением боевых кораблей ТОФ и ВМС Индии, авиационных, сухопутных частей Восточного военного округа и сухопутных подразделений индийской армии. Всего с 2003 года было проведено шесть военно-морских и восемь сухопутных учений.

Подводя промежуточный итог военно-техническому сотрудничеству двух стран, МИД России и АО "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") 29 января 2018 года в пресс-центре МИД России организовали презентацию книги-фотоальбома "Россия–Индия: вехи военно-технического сотрудничества". Организаторы мероприятия подчеркивают: именно вехи, поскольку практические дела в целом значительно шире и объемнее.

В мероприятии приняли участие заместитель генерального директора "Рособоронэкспорта" Сергей Гореславский, руководитель аппарата генерального директора компании Юрий Каптелкин, чрезвычайный и полномочный посол Индии в России Панкадж Саран, президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, вице-президент Российского совета по международным делам Вячеслав Трубников, руководитель второго департамента стран Азии МИД РФ Денис Алипов, представители МИД России, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, госкорпорации "Ростех", российских оборонных предприятий – субъектов военно-технического сотрудничества, ветераны, журналисты.

– В книге очень наглядно представлена история военно-технического сотрудничества России и Индии, насчитывающая почти шесть десятилетий. Оно развивалось динамично и сегодня в рамках стратегического партнерства двух стран показывает широчайшее многообразие форм и видов отношений: поставки продукции военного и двойного назначения, организация совместных предприятий, лицензионного производства вооружения и военной техники, проведение совместных НИОКР по перспективным видам оружия, – сказал в своем выступлении Сергей Гореславский.

Издание подготовлено при спонсорской поддержке "Рособоронэкспорта" и при содействии работников компании, чья профессиональная деятельность десятки лет связана с Индией. В альбом вошли прежде нигде не публиковавшиеся фотографии двусторонних встреч и переговоров, в том числе на высшем уровне, церемоний передачи военной техники, ее эксплуатации, есть и фотохроника совместных учений, многое другое. На 230 страницах своеобразной фотолетописи охвачен практически весь период российско-индийского военно-технического сотрудничества. Текст к снимкам восполняет необходимые пояснения.

А начиналось все в 1955 году передачей главой советского государства в дар индийскому правительству двух самолетов Ил-14С в варианте "Салон". Затем было лицензионное производство истребителя МиГ-21ФМ. Напомним также, что первый индийский спутник "Ариабхата" был запущен в 1975 году советской ракетой-носителем "Космос-3М". В 1984 году майор Шарма Ракеш первым из индийских граждан побывал на орбите на советском корабле по программе "Интеркосмос".

Всего за более чем 60 лет военно-технического сотрудничества Россия поставила Индии вооружение и военную технику на сумму более 65 млрд долл. Портфель заказов сегодня – более 4 млрд долл. От схемы "продавец – покупатель" стороны пришли к совместному изготовлению систем вооружения.

Замдиректора второго департамента Азии МИД России Денис Алипов назвал ВТС крупным самостоятельным направлением российско-индийских отношений и неотъемлемой частью политических отношений между двумя странами.

– Уверен, – сказал дипломат, – что те перспективные наработки, которые существуют на данный момент, позволят следующее издание наполнить не менее весомым содержанием, которым наполнен этот альбом.

Вячеслав Трубников, в прошлом посол России в Индии, назвал предприятие "Брамос" выражением нашего сотрудничества, а Алексей Рахманов охарактеризовал презентуемое издание как "семейный альбом о великом прошлом и надеждой на будущее".

Впрочем, в последнее время индийские военные все чаще обращают свой взор на другие страны. В частности, были подписаны контракты на поставку Индии американских боевых вертолетов "Апач", военно-транспортных вертолетов "Чинук", самолетов базовой патрульной авиации Р-8I, а также военно-транспортных самолетов С-130 и С-17. Всего же в период с 2008 года Индия закупила у США вооружения на сумму 15 млрд долл.

Появление "альтернативы" несколько ослабило российско-индийское ВТС. Впрочем, есть проблемы и в других сферах. Так, сотрудничество в космической сфере хоть и развивается, но далеко не теми темпами, какими хотелось бы. Совместный проект полета на Луну после того, как российская станция "Фобос-грунт" в 2011 году потерпела аварию, закрыт. В январе 2018 года Военно-воздушные силы Индии в очередной раз начали процедуру закупки шести самолетов-заправщиков. Это уже третья попытка за последние семь лет. Будет ли она успешной, сказать затруднительно.

Переговоры по покупке зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", по информации, обнародованной в западной прессе, зашли в тупик: Россия предлагает заплатить 5,5 млрд долл., а Индию устраивает 4,5 млрд млрд. По мнению индийской стороны, сделка должна учитывать политику программы "Делай в Индии" в отношении производства запчастей и обслуживания. Впрочем, что интересно, в индийской прессе таких алармистских статей по данной теме, какие появились в американских и европейских изданиях, нет.

В конце декабря 2017 года вице-премьер России Дмитрий Рогозин заявил: "Мы надеемся, что с Индией в ближайшее время тоже будет подписан контракт на С-400". "Переговоры по приобретению Индией С-400 достигли "продвинутой стадии", – это уже глава "Ростеха" Сергей Чемезов. – Межправительственное соглашение по данному проекту было подписано на Гоа год назад. Важно не торопить события и предоставить обеим сторонам время для переговоров".

Участники встречи сошлись в главном: военно-техническое сотрудничество России и Индии не имеет аналогов в мире, это одна из основ комплекса двухсторонних отношений, неотъемлемая часть российско-индийских отношений.

Николай Поросков