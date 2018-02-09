За океаном хотят ослабить Кремль и прихватить его оружейный рынок



Зенитные ракетные комплексы С-400.

Источник: © Сергей Мальгавко/ТАСС Зенитные ракетные комплексы С-400.Источник: © Сергей Мальгавко/ТАСС

Американский Минфин подготовил руководству страны рекомендации по борьбе с Россией

По сообщениям зарубежных и российских СМИ, в прошлый понедельник, 29 января, Министерство финансов США направило в Конгресс пять докладов о выполнении положений закона "О противодействии противникам Америки путем санкций" (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act - CAATSA). Данный закон президент США Дональд Трамп подписал 2 августа 2017 года. Этим нормативным актом Минфину Америки совместно с Госдепартаментом и службами национальной разведки предписывалось в течение 180 дней провести необходимые исследования, подготовить свои предложения по ужесточению санкций и передать их Конгрессу на рассмотрение.

Вряд ли американские санкции остановят потенциальных покупателей российских комплексов С-400, которые лишь одни способны обеспечить им гарантию мирного неба.

Министерство выполнило это указание и предоставило законодателям так называемый "кремлевский доклад", включающий список чиновников и бизнесменов, близких, по мнению Вашингтона, к руководству Российской Федерации. Кроме того, были подготовлены доклады о пособниках реализации ракетной программы Ирана, о последствиях возможного ужесточения санкций в отношении "суверенного долга и производных инструментов", о расширении роли сотрудников Минфина в посольствах Соединенных Штатов за рубежом в целях противодействия финансированию терроризма. Последним в серии этих документов стало уведомление о расширении списка физических лиц, на которых распространяются ограничительные меры, относящиеся к КНДР.

НОРМАТИВНАЯ БАЗА САНКЦИОННОЙ ВОЙНЫ АМЕРИКИ

Для борьбы с Россией за утверждение своей главенствующей роли в мире и выдавливание Кремля на периферийные позиции управления ситуацией на планете Белый дом решил применить санкции, то есть ограничительные политические и экономические меры на поле взаимодействия двух стран.

Впервые антироссийские санкции были введены в марте 2014 года в связи с ситуацией на Украине и вхождением Крыма в состав РФ. Вашингтон приостановил сотрудничество с Москвой в военной, космической и атомной сферах и ввел ограничения на деятельность ряда российских граждан и компаний. Эти решения базировались на указах президента США Барака Обамы и на принятых в том же году законах "О поддержке суверенитета, целостности, демократии и экономической стабильности на Украине" и "О поддержке свободы Украины".

В связи со скандалом, разразившимся вокруг приписываемого России вмешательства в президентские выборы в США и избранием Дональда Трампа, в конце лета 2017 года и появился упомянутый выше закон CAATSA. Он ужесточил ограничительные меры в отношении России, Ирана и КНДР, принятые предыдущими администрациями, и сделал их юридической нормой, а также ввел дополнительные санкции. В российской части указанного акта к требованиям наказать Российскую Федерацию за действия в Крыму и в Донбассе добавились обвинения в нарушениях прав человека "на оккупированной территории", в поставках оружия сирийскому правительству, подрыве кибербезопасности Соединенных Штатов и в коррупции.

Действовавший ранее запрет для американских компаний на заключение каких-либо соглашений о сотрудничестве с российскими предприятиями и ведомствами из черного списка санкций был дополнен ограничениями на деятельность на компании третьих стран. Для них меры наказания включают запрет на экспорт американских товаров, на получение займов в США и отказ в американских визах.

Закон оставил в силе блокирование собственности и счетов физических и юридических лиц, которые уже находятся под действием персональных санкций, запрещение их сотрудничества с американскими компаниями, а также ограничения на экспорт, реэкспорт, предоставление займов, оказание инвестиционных услуг, поставки вооружения, технологий двойного назначения и высокотехнологичного оборудования для компаний из секторального санкционного списка. Американский президент был лишен права самостоятельно принимать решения в санкционной сфере, то есть вводить, корректировать и отменять санкции своими указами без одобрения Конгрессом.

31 октября 2017 года Госдепартамент объявил, что попадание российских компаний и юридических лиц в санкционный список не означает немедленного введения против них новых санкций. Они будут активизироваться по мере появления политической целесообразности. Кроме того, с этими компаниями запрещаются не все, а только "существенные" сделки. Правда, четкого определения этого понятия не было дано, и не был установлен такой критерий, как денежная стоимость контрактов. Значимость сделки должна оцениваться просто "по совокупности фактов".

"КРЕМЛЕВСКИЙ ДОКЛАД"

Из перечисленных выше документов был обнародован только "кремлевский доклад", и причем только его открытая часть, занимающая 9 страниц. Точный объем его закрытой части неизвестен, хотя, по некоторым данным, он превышает 100 страниц. Все остальные опусы Минфина фигурируют под грифом и недоступны общественности. Документ представляет собой аналитическую записку о "значимых политических фигурах и олигархах". В американском законодательстве в определение "значимой иностранной политической фигуры" входят любые высокопоставленные чиновники, функционеры крупных партий и топ-менеджеры госкомпании, а также члены их семей. А вот термину "олигарх" не было дано четкого определения.

В доклад включен список, в котором перечислены 210 высокопоставленных российских политиков и бизнесменов и предприятия с долей государственной собственности более 25% и выручкой более 2 млрд долл. В список вошли сотрудники администрации Кремля, члены кабинета министров во главе с премьером Дмитрием Медведевым, крупные чиновники, руководители госкомпаний и 96 российских бизнесменов, чье состояние, по оценке журнала Forbes, составляет более 1 млрд долл.

Кроме того, в документе фигурируют руководители силовых структур России – министр обороны Сергей Шойгу, первый заместитель министра обороны, глава Генерального штаба Валерий Герасимов, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, начальник Главного разведывательного управления Игорь Коробов, глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников, спецпредставитель президента Сергей Иванов, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, заместитель секретаря Совбеза Рашид Нургалиев и директор Федеральной службы охраны Дмитрий Кочнев. Как сообщило Министерство финансов США, существует и закрытая часть "кремлевского" списка. В нем могут фигурировать лица, не включенные в открытый доклад.

Президент России охарактеризовал представленную информацию как "недружественный акт", который "осложняет и без того в тяжелом положении находящиеся российско-американские отношения и наносит вред, безусловно, международным отношениям в целом". В беседе Владимира Путина с доверенными лицами, которые представляют его интересы в президентских выборах 2018 года, было заявлено: "Мы будем внимательно смотреть за тем, как будет развиваться ситуация на практике, потому что там есть еще какой-то секретный список". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что этот документ является прямой и очевидной попыткой повлиять на предвыборную кампанию в России.

Приложение к "кремлевскому докладу" или секретный список стал предметом закрытых обсуждений Конгресса и администрации Белого дома и обнародован не был.

ВАШИНГТОН ХОЧЕТ КОНТРОЛИРОВАТЬ ДОХОДЫ ОПК

По данным СМИ, 30 января был проведен закрытый брифинг по вопросам введения санкций в отношении оборонного и разведывательного секторов России. В нем участвовали чиновники администрации президента и члены Конгресса. Представитель Госдепа США заявил, что национальный закон – это сдерживающий фактор для предприятий и физических лиц, желающих заключать контракты с компаниями из России, которые связаны с ее оборонной сферой или разведкой. Старший демократ сенатского комитета по иностранным делам Бенджамин Луис Кардин заявил, что подготовленные санкции будут введены "в случае очевидного нарушения закона" и проведения "значительных транзакций". Объектами ограничений могут стать иностранные государства и фирмы, торгующие с Россией и имеющие отношения с физическими лицами из "кремлевского списка". Таким образом, становится очевидным, что Соединенные Штаты делают попытку установить контроль над основными финансовыми потоками российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Госдеп США также сообщил, что "иностранные правительства и компании частного сектора были официально и в частном порядке, а в некоторых случаях и высокопоставленными представителями Госдепартамента и другими должностными лицами правительства США, уведомлены о том, что существенные сделки с включенными в санкционный перечень российскими субъектами приведут к введению соответствующих ограничений".

В департаменте не скрывают, что основной целью этих мер является сокращение доходов России от продажи вооружений и военной техники. "Санкции должны наказывать Россию за ее действия. Предотвращая покупку российского военного оборудования другими странами, мы лишаем Россию доходов от этих сделок, которые могли быть использованы для осуществляемой ею международной кампании по враждебному влиянию и дестабилизации", – считают в Госдепе.

По словам пресс-секретаря Госдепартамента Хизер Нойерт, в результате действия санкций Россия уже потеряла миллиарды долларов потенциальной прибыли от экспорта продукции ОПК, от закупок отказались несколько иностранных государств. Правда, эту информацию пресс-секретарь не конкретизировала.

В "кремлевский доклад" включен перечень организаций, на которые распространяются санкции. Это ведущие российские концерны и объединения – "Ростех", "Алмаз–Антей", Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная судостроительная корпорация и ряд других компаний. Продукцией указанных компаний являются системы противовоздушной обороны, ракетные комплексы, крылатые ракеты, дизель-электрические подводные лодки, самолеты, вертолеты и авиадвигатели, высокоточные боеприпасы, стрелковое оружие, бронетехника и другие высокотехнологичные разработки.

Для защиты оборонного сектора правительство нашей страны предприняло ряд инициатив, разрешив Минобороны, ФСБ и СВР до середины 2018 года проводить закупки в закрытом режиме. Кроме того, предприятия отечественного оборонно-промышленного комплекса могут стать непрозрачными благодаря созданию специального опорного банка и закрытию информации о банках, уполномоченных на сопровождение контрактов по государственному оборонному заказу (ГОЗ). Также создан оперативный штаб для исполнения ГОЗ в условиях возможного усиления санкций США.

По мнению многих экспертов, санкции против российского ОПК в случае их введения не окажут влияния на поставки вооружений за рубеж. Зенитные ракетные системы С-400 будут проданы Турции, Саудовской Аравии и Китаю, который приобретет и многоцелевые сверхманевренные истребители Су-35, Ирак и Вьетнам получат танки Т-90.

НОВЫЙ УГОЛ МОСКВЕ ПОКА ТОЛЬКО ПООБЕЩАЛИ

В ходе проведения упомянутых брифингов Белый дом принял решение приостановить ввод новых санкций, которые администрация Трампа критиковала еще на этапе подготовки закона. А итоговый вариант данного нормативного акта сам Трамп определил как "весьма ущербный" и противоречащий Конституции США. Но под давлением Республиканской и Демократической партий ему все-таки пришлось в конце лета 2017 года поставить на нем свою подпись.

И вот сейчас американские СМИ сообщили, что Белый дом фактически ушел от исполнения CAASTA. Некоторые законодатели выразили недоумение этим фактом. В Госдепартаменте отметили, что санкции могут и не потребоваться – все зависит от законопослушности Москвы. А в связи с тем, что действующая программа выполняет свои функции, возможно, они окажутся совсем не нужны. Однако министр финансов Стивен Мнучин настаивает на введении новых санкций. Он заявил: "Не интерпретируйте это так, что мы не вводим санкции в отношении кого-то из упомянутых в этом докладе". Как отмечает РИА Новости, министр полагает, что "драйвером" акций Америки против России станет закрытая часть документа, в которой более ста страниц, сообщает РИА Новости. По словам Мнучина, его ведомство с нетерпением ждет, что конгресс рассекретит этот раздел.

Подтверждением того, что Белый дом отложил введение новых ограничений против России, стал визит в Соединенные Штаты находящегося под санкциями директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина. "Самое важное в этом визите то, почему администрация Трампа решила пренебречь введением санкций", – сказал лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер, подчеркнув, что его возмущает тот факт, что Нарышкину, находящемуся под санкциями, было позволено приехать в Вашингтон. По словам российского посла в США Анатолия Антонова, глава СВР приехал на встречу с американскими коллегами для обсуждения вопроса о сотрудничестве двух стран в борьбе с терроризмом. Антонов добавил, что американские и российские спецслужбы продолжают контакты даже в "самое трудное время".

В ответ на опубликование "кремлевского доклада" Европейский союз (ЕС) объявил о том, что антироссийские санкции с его стороны усиливаться не будут. Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель по итогам встречи с председателем правительства России Дмитрием Медведевым заявил: "Хотел бы подчеркнуть, что ЕС принял решение не поддерживать усиление санкций". Он также сказал, что Москве и Брюсселю придется заплатить "высокую цену", если они не станут "гарантами стабильности" в Европе и в мире.

В Германии не допускают, что "кремлевский доклад" составлен для того, чтобы ввести дополнительные санкции против российской экономики, а на территории бывшей ГДР высказываются пожелания ослабить уже действующие антироссийские меры.

Владимир Путин, говоря о санкционном давлении Америки на Россию, отметил, что ее развитие пытаются сдерживать внешними ограничениями, но российская экономика адаптировалась к этому и перешла к устойчивому росту. Международные отношения направлены на расширение. "Мы не заинтересованы в том, чтобы сворачивать отношения, мы, наоборот, хотим развивать наши отношения с Соединенными Штатами. Уверен, что в этом заинтересован народ Соединенных Штатов, народ России, и в целом в мире вздохнут с облегчением, если увидят, что две крупнейшие ядерные державы выстраивают отношения по-современному, с уважением друг к другу. Но все должны понимать, что бесконечной сдачи позиции ожидать невозможно", – сказал президент.

Ирина Дронина