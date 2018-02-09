Словения закупит бронетранспортеры Boxer

2 февраля 2018 года министерство обороны Словении сообщило о принятии решения о приобретении германских бронетранспортеров GTK Boxer с колесной формулой 8х8 для оснащения предполагаемой к формированию в составе словенской армии начиная c 2020 года Средней батальонной боевой группы (Srednje bataljonske bojne skupine), которая должна использоваться за пределами республики в составе контингентов НАТО. Словения присоединится к многонациональной программе Boxer под эгидой европейского оборонного закупочного агентства OCCAR, окончательное решение должно быть утверждено словенским правительством в сентябре-октябре 2018 года, что будет означать и утверждение закупочного контракта. В бюджете министерства обороны Словении на 2018 и 2019 годы уже предусмотрены соответствующие средства на реализацию данной программы.

Участвующая в тендере австралийской армии по программе LAND 400 Phase 2 бронированная машина Boxer CRV, оснащенная двухместной башней Rheinmetall LANCE с 30-мм автоматической пушкой Mauser/Rheinmetall MK30-2/ABM (с) twitter.com/DefenceIndQld

Соглaсно сообщениям словенских СМИ, словенским министерством обороны предполагается закупка 56 машин Boxer производства германского консорциума ARTEC (сейчас объединяет компании Rheinmetall Defence и Krauss-Maffei Wegmann/KMW, ныне KNDS), в том числе 48 машин будут в линейном и командирском вариантах, с оснащением башней с 30-мм автоматической пушкой, и восемь машин в варианте 120-мм самоходного миномета. Из 48 машин с 30-мм пушками, 24 машины должны дополнительно получить на вооружение ПТРК Rafael Spike-LR (PORS). Планируется, что Средняя боевая группа будет включать три мотопехотные роты (по 13 БТР Boxer в каждой), минометную роту (восемь 120-мм самоходных минометов), разведывательный взвод (четыре БТР Boxer), учебный взвод и подразделения управления и обеспечения.

Указанный батальонный комплект БТР Boxer предполагается к поставке в 2019-2020 годах с достижением боеготовности Средней боевой группы в 2022 году. Затем возможна закупка еще одного батальонного комплекта БТР Boxer для оснащения одного из мотопехотных батальонов словенской армии к 2025 году.

Таким образом Словения, видимо, станет четвертым заказчиком БТР GTK Boxer после ФРГ (заказано суммарно 408 единиц), Нидерландов (200 единиц) и Литвы (заказавшей 88 машин в 2016 году). К началу 2018 года германская и голландская армия получили суммарно 421 машину. Поставки и сервисное обслуживание Boxer осуществляется в рамках совместной программы под эгидой OCCAR. Boxer также рассматривается в качестве возможного кандидата для выбора сухопутными войсками Австралии и Великобритании.

Напомним, что в данном случае это уже вторая попытка Словении приобрести современные бронетранспортеры с колесной формулой 8х8. В 2006 году Словенией был заключен контракт с финской группой Patria на поставку и совместное производство 135 БТР Patria AMV в различных вариантах (словенское обозначение SKOV Svarun). Однако вследствие начатых позднее коррупционных разбирательств по подводу данного контракта, неудовлетворенности словенских военных характеристиками машин AMV и сокращений словенского военного бюджета, министерство обороны Словении расторгло контракт с Patria в 2012 году после получения только 30 БТР AMV. По ряду словенских источников, полученные 30 машин AMV теперь предполагается переоборудовать во вспомогательные бронированные машины (командно-штабные, медицинские и инженерные) для оснащения Средней батальонной боевой группы.