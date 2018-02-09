Министерство обороны России заключило контракт на поставку новых ручных пулеметов РПК-16

АО "Концерн "Калашникова" в распространенном пресс-релизе заявило, что "начало 2018 года оказалось богато на новости. Сперва в последних числах января было объявлено о принятии на вооружение автоматов АК-12 и АК-15, а 6 февраля в интервью ТАСС генеральный директор концерна "Калашников" Алексей Юрьевич Криворучко рассказал о том, что концерн и Министерство Обороны России подписали контракт на поставку новейших ручных пулеметов РПК-16".

Новый 5.45-мм ручной пулемет РПК-16 разработки АО "Концерн "Калашников" (с) АО "Концерн "Калашников"

Итак, что же такое РПК-16?

РПК-16 - это ручной пулемет под патрон 5.45х39мм, разработанный как развитие новой версии автомата Калашникова АК-12. В отличие от автомата, ручной пулемет предназначен для обеспечения более высокой плотности автоматического огня и большей эффективной дальности стрельбы, его основным способом применения является стрельба с упора (с сошек), с сохранением возможности ведения огня с рук, в том числе и в движении. Конструктивно пулемет имеет значительную унификацию с автоматом, любой боец, знакомый с автоматами Калашникова сможет сразу же без проблем начать эксплуатировать и этот пулемет.

Чем РПК-16 отличается от автомата?

Как сказано выше, пулемет оптимизирован для обеспечения более высокой интенсивности стрельбы, он имеет более тяжелую и прочную ствольную коробку и более массивные стволы. Ключевое отличие РПК-16 как от автоматов, так и от предшествующих вариантов ручных пулеметов Калашникова (РПК, РПК-74) это возможность смены ствола.

Обычно у станковых и единых пулеметов стволы быстросменные, чтобы иметь возможность охлаждать один ствол пока другой используется в бою, однако на практике для ручных пулеметов эта возможность используется весьма редко. В самом деле, для того чтобы перегреть ствол из него нужно практически непрерывным огнем выпустить 200-300 патронов, то есть большую часть боекомплекта, переносимого одним стрелком. С другой стороны, сменный ствол позволяет упростить длительную эксплуатацию оружия в войсках, так как обычно ресурс ствола гораздо меньше, чем ресурс других основных частей оружия, и смену изношенного или поврежденного ствола можно будет делать непосредственно в части, не отправляя оружие в войсковые мастерские или на завод. Кроме того, оружие можно конфигурировать под определенный круг задач. Например, для действий спецназа в городской застройке подойдет тяжелый короткий ствол, а для общевойскового боя или операций в пустынной местности - длинный, позволяющий увеличить начальную скорость пули на 50-60 метров в секунду. Понятно, что смену ствола "на ходу" делать скорее всего никто не будет, но возможность адаптации РПК-16 под конкретные условия боевых действий, тем не менее, сильно заинтересовала как отечественных, так и иностранных военных специалистов.

Как устроен РПК-16?

Пулемет РПК-16 использует классическую газоотводную автоматику Калашникова, обеспечивающую высокую надежность, и имеет компоновку, аналогичную АК-12, включая съемную крышку ствольной коробки новой конструкции. Стрельба ведется с закрытого затвора, одиночными выстрелами и очередями. Оружие имеет планки Пикатинни для установки современных дневных и ночных прицелов, удобный складной регулируемый приклад. Для пулемета разработаны два типа стволов - длинный и короткий ("штурмовой"). Смена ствола осуществляется при неполной разборке оружия и занимает буквально пару минут, фиксация ствола в ствольной коробке осуществляется поперечным клином. Питание патронами - из магазинов, совместимых с автоматами Калашникова калибра 5.45мм, включая коробчатые магазины на 30 и 45 патронов и специально созданные для РПК-16 барабанные магазины емкостью 95 патронов. Пулемет может комплектоваться складной двуногой сошкой, а также прибором малошумной стрельбы ("глушителем") для проведения специальных операций. Сочетание штатного оптического прицела 1П86-1 переключаемой кратности (1Х или 4Х), тяжелых стволов и стрельбы с закрытого затвора позволяет при стрельбе одиночными выстрелами использовать РПК-16 и как аналог "марксманской" винтовки, позволяющей поражать цели одиночными выстрелами на дистанциях до 500 метров.

Почему магазины, а не ленты?

Первые ручные пулеметы, от Madsen M1902, Lewis M1912 до ДП-27 и Bren практически все были с магазинным питанием, однако ранние образцы под промежуточный патрон, такие как советский РПД или чешский LK Vz.52, пол впечатлением от немецких единых пулеметов Второй Мировой войны получили ленточное питание. Тем не менее, в конце пятидесятых годов из соображений унификации и повышения надежности оружия в СССР было принято решение снова вернуться к магазинному питанию. С начала восьмидесятых годов стараниями бельгийских оружейников и их клиентов из блока НАТО, в первую очередь американцев, ручной пулемет под промежуточный патрон снова стал восприниматься многими как слегка уменьшенная копия обычного единого пулемета, то есть оружие с ленточным питанием и быстросменными стволами. Однако опыт локальных конфликтов последних лет, в которых стрелковое оружие применялось в основном при столкновениях небольших пехотных подразделений, показал что такие пулеметы, при их теоретической способности обеспечивать высокую плотность огня, имеют целый ряд недостатков. В первую очередь это пониженная мобильность пулемета, вызванная его сравнительно большой массой и значительной массой боекомплекта к нему в упакованных в коробки лентах. Перезарядка такого пулемета в одиночку под огнем противника или в движении также гораздо менее удобна и требует больше времени, чем смена магазинов, да и безотказность оказалась не на высоте. Механизм протяга ленты требует гораздо большего расхода энергии чем простое досылание патронов из магазина, особенное если длинная лента свободно свисает из оружия, что негативно сказывается на надежности функционирования оружия в бою. Вдобавок к этому западные ручные пулеметы калибра 5.56 мм весят практически столько же, сколько гораздо более мощный и надежный отечественный пулемет Калашникова ПКМ - 7-8 кг без патронов. Не даром один из наиболее активно воюющих по всему миру родов войск США, Корпус Морской Пехоты, с 2009 года заменил на уровне пехотных отделений 5.56-мм ручные пулеметы М249 с ленточным питанием на вдвое более легкие автоматические винтовки М27, представляющие собой по сути обычные 5.56-мм автоматы НК416 с 40-см стволом. И именно в этом контексте, как высокоманевренное и универсальное оружие поддержки пехотного отделения, РПК-16 и следует рассматривать на современном этапе.

Более того, при комплектации коротким стволом РПК-16 может использоваться и в роли "штурмового автомата" для спецназа, не как групповое оружие поддержки, а уже как оружие индивидуальное. В такой роли РПК-16 будет ощутимо, примерно на килограмм, тяжелее автомата АК-12, но в случае действий "на адресе", когда бойцов штурмовой группы прямо к месту операции и обратно доставляет техника, такое применение также имеет право на жизнь, позволяя при необходимости любому бойцу небольшого подразделения вести плотный и эффективный огонь на подавление, прикрывая маневр своих товарищей или блокируя внезапные действия противника.

Краткие ТТХ РПК-16:

Калибр: 5.45х39мм

Вес: 4.5 кг (с коротким стволом, без оптического прицела, сошек и магазина)

Длина ствола: 415 или 580 мм

Длина оружия (со стволом 415 мм): 840-900 мм в боевом положении, 650 мм со сложенным прикладом

Емкость магазинов: 30, 45 или 95 патронов

Темп стрельбы: 700 выстрелов в минуту

Новый 5.45-мм ручной пулемет РПК-16 разработки АО "Концерн "Калашников" (с) АО "Концерн "Калашников"

Видео (с) АО "Концерн "Калашников":