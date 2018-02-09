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Первый видеорепортаж об истребителях Су-35 ВВС НОАК

12.02.2018 bmpd.livejournal.com 296 0
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Распространеный китайским агентством видеоновостей CCTV+ видеорепортаж, демонстрирующий полученные ВВС НОАК из России истребители Су-35. Это первые "официальные" кадры китайских Су-35.

Истребители Су-35 ВВС НОАК (с) кадр из видеорепортажа CCTV+

Напомним, что контракт на поставку Китаю 24 истребителей Су-35 (как официально обозначается экспортная версия истребителя Су-35С) стоимостью около 2,5 млрд долл был заключен АО "Рособоронэкспорт" в ноябре 2015 года. Истребители изготавливаются на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) АО "Компания "Сухой".

Первые четыре истребителя Су-35 постройки КнААЗ по данному контракту были построены в 2016 году и перегнаны в КНР 25 декабря 2016 года, следующие пять Су-35 были перегнаны в КНР 3 июля 2017 года, и еще пять - перегнаны 30 ноября 2017 года. Таким образом, к настоящему времени ВВС НОАК получили 14 истребителей Су-35, а поставка оставшихся десяти должна быть произведена с КнААЗ в 2018 году.

В ВВС НОАК истребители Су-35 поступили на вооружение 6-й авиационной бригады (бывший 6-й авиационный полк 2-й авиационной дивизии) на аэродроме Суйцзы близ Чжаньцзяна (провинция Гуандун), оснащенной российскими истребителями Су-27СК.


Видеорепортаж (с) CCTV+
09.02.2018
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
Су-27
Су-27СК
Су-35
Су-35С
Компании
КнААЗ Гагарина
РОЭ
Сухой ПАО

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