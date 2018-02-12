Пара слов о проекте перспективного бомбардировщика ПАК ДА

Журнал "Air&Cosmos" приводит небезынтересные сведения о проекте нового российского стратегического бомбардировщика по программе "Перспективный авиационный комплекс дальней авиации" (ПАК ДА). Так, сообщается, что конкурс на создание этого самолета был объявлен в 2007 году, победителем в котором вышло КБ Туполева в августе 2009 года. КБ подписало с Министерством обороны России трехлетний контракт на НИР "Посланник". В рамках НИР КБ Туполева подготовило эскизный проект "изделия 80", одобренный весной 2013 года. 23 декабря 2013 года ОАК со своей стороны подписала контракт на разработку технического проекта ПАК ДА, технический проект был одобрен в 2016 году.

Предполагаемое изображение бомбардировщика ПАК ДА ("Изделие 80") (с) Piotr Butowski / Air&Cosmos

"Изделие 80" представляет из себя "летающее крыло" взлетной массой 145 тонн и полезной нагрузкой 30 тонн. ПАК ДА почти в два раза легче Ту-160 и находится по массе между Ту-22М3 и Ту-95МС. Ту-160 весит 275 тонн, Ту-95МС - 185 тонн и Ту-22М3 весит 124 тонны. Главнокомандующий Дальней авиации ВКС России Анатолий Яковлев сообщил, что ПАК ДА будет самолетом, созданным по схеме "летающее крыло" с дозвуковой скоростью и дальностью полета 15000 км без дозаправки. Самолет будет оснащен двумя двигателями "Изделие РФ" тягой 23 тонн, созданными на базе двигателя НК-32-02 ("изделие Р"). Компания "ОДК-Кузнецов" приступила к его разработке в декабре 2014 года.

В ходе пресс-конференции в декабре 2014 года Анатолий Яковлев сообщил, что прототип ПАК ДА взлетит в 2019 году, а самолет поступит в строевые части в 2023-2025 годах. Однако в 2015 году идея возобновления производства Ту-160М2 была ускорена и программа ПАК ДА была отложена на более поздний срок. Заместитель министра обороны Юрий Борисов заявил, что из-за программы Ту-160М2 проект ПАК ДА "будет несколько отложен". Можно предположить, что планы по ПАК ДА сместились "вправо" примерно на пять лет.