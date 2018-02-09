Чешские "Даны" останутся без "обновок"



Самоходная гаубица ShKH vz. 77 Dana.

Источник: armyrecognition.com Самоходная гаубица ShKH vz. 77 Dana.Источник: armyrecognition.com

Чешская армия отказалась от модернизации самоходок ShKH vz. 77 Dana. Вчера, 8 февраля, портал defensenews.com сообщил о том, что Минобороны Чехии аннулировало программу модернизации самоходных 152-мм гаубиц.

В апреле минувшего года Минобороны Чехии и компания Tatra подписали предварительный контракт на модернизацию 33-х гаубиц ShKH vz. 77 Dana. Согласно условиям договора, САУ Dana должны были модернизироваться до уровня Dana M1M. Стоимость работ оценивалась в 1,23 млрд чешских крон ($60 млн), а обновлённые гаубицы планировалось передать в войска поэтапно в период с 2018 по 2020 год.

Вместо модернизации старых САУ военное ведомство планирует закупить партию новых гаубиц, которые будут соответствовать стандартам НАТО. По неофициальной информации, в ближайшее время чешская армия может получить 50 новых САУ, стоимость закупки которых составит 10 млрд чешских крон ($490 млн).

В 1977 году в Чехословакии была принята на вооружение самоходная 152-мм гаубица, разработанная предприятием ZTS-Dubnica на шасси полноприводного четырёхосного автомобиля Tatra. Артсистема получила название ShKH vz. 77 Dana (самоходная колёсная гаубица образца 1977 года "Дана"). За время производства артсистемы было создано несколько её модификаций, среди которых "Ондава" (с длиной ствола, увеличенной до 47 калибров), "Сузанна" (перестроенная под стандарты НАТО), а также несколько машин на гусеничном шасси танка Т-72. С 1980 по 1989 год было выпущено не менее 670 орудий различных модификаций, из которых на вооружении чешской армии находится 80-90 единиц.