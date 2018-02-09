Германия строит новые корветы для Израиля



Компьютерная модель корвета типа Sa'ar 6.

Источник: navaltoday.com Компьютерная модель корвета типа Sa'ar 6.Источник: navaltoday.com

В течение трёх лет ВМС Израиля пополнятся квартетом новых корветов. Вчера, 8 февраля, портал navaltoday.com сообщил о том, что немецкая верфь Thyssenkrupp Marine Systems приступила к постройке кораблей типа Sa'ar 6.

Контракт на постройку четырёх корветов для ВМС Израиля был заключён в 2015 году. До 2021 года корабли должны быть переданы Минобороны и станут крупнейшими в составе израильского флота. Вчера стало известно о том, что в городе Киль, где находится верфь Thyssenkrupp Marine Systems, прошла торжественная церемония резки стали, которая ознаменовала начало строительства новых корветов.

Корветы типа Sa'ar 6 спроектированы на основе немецких кораблей K130 Braunschweig, первая пятёрка которых уже несёт службу в ВМС Германии (строительство второй пятёрки было одобрено в 2016 году). Корветы типа Braunschweig разрабатывались для борьбы с надводными кораблями и авиацией, могут поражать наземные цели в прибрежной зоне и патрулировать прибрежную акваторию. Корабли способны развивать скорость до 26 узлов (48 км/ч) и преодолевать без дозаправки 2500 миль (4600 км). Экипаж корвета состоит из 65 человек, автономность плавания превышает семь суток.

Корвет Braunschweig (F 260). Источник: navaltoday.com

Каждый из "брауншвейгов" вооружён 76-мм артиллерийской установкой, двумя 27-мм автоматическими пушками MLG-27, двумя пусковыми установками зенитно-ракетного комплекса RAM и двумя спаренными установками противокорабельных ракет RBS-15 Mk.3. Кроме того, на корабле оборудована площадка для одного вертолёта NH-90 и двух беспилотников с вертикальными взлётом и посадкой.

ВМС Израиля планируют оснастить корветы типа Sa'ar 6 отечественными ракетными установками, в том числе морской модификацией комплекса ПРО "Железный купол". Новые корабли будут нести службу вместе с корветами типа Sa'ar 5 американской постройки.