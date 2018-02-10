И "немного" о бомбардировщиках Ту-160М2

В журнале "Air&Cosmos" опубликована статья "La Russie va augmenter sa flotte de bombradiers lourds". Ряд ее положений представляют безусловный интерес для отечественного читателя. Наш блог приводит ряд ее положений.

Так, отмечается, что 25 января 2018 года в Казани в присутствии президента Владимира Путина совершил полет новый стратегический бомбардировщик Ту-160. Выкатка самолета состоялась 16 ноября 2017 года, а в декабре он совершил первый полет. А полет на глазах президента носил демонстрационный характер. Самолет получил наименование "Петр Дейнекин" в честь бывшего командующего Дальней авиацией и главнокомандующего ВВС России в 1992-1998 годах. Он скончался 19 августа 2017 года.

Владимир Путин встретился с рабочими Казанского авиационного завода (КАЗ). В тот же день, 25 января КБ Ильюшина сообщило о том, что в Ульяновске взлетел прототип самолета-заправщика Ил-78М-90А. Как считают в КБ, в долгосрочной перспективе он станет основным самолетом-заправщиком ВКС России. Аналогично Ту-160, его первый реальный полет состоялся еще 19 января.

Демонстрационный полет приступившего к летным испытаниям образца модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160 с серийным номером 08-04 (собственное название "Петр Дейнекин") на аэродроме Казанского авиационного завода имени П.С. Горбунова ПАО "Туполев". Казань, 25.01.2018 (с) ПАО "Туполев"

Новый Ту-160 имеет серийный номер 8-04 (так в тексте - bmpd). Это четвертый самолет восьмой серии и 35-й произведенный самолет., без учета прототипов для наземных испытаний. Производство Ту-160 осуществлялось в Казани в 1988-1994 годы, после чего четыре незаконченных фюзеляжа остались на заводе. Первый из них - 8-02 был передан военным в 1999 году, за ним в 2007 году последовал 8-03, а 8-05 все еще остается на предприятии. В составе ВКС России имеется 16 самолетов Ту-160 (без учета 8-04), все они входят в состав 121-го тяжелого бомбардировочного полка в Энгельсе.

Для выполнения своей основной задачи - межконтинентальные полеты в качестве носителя стратегического оружия, скорость Ту-160 на высоте 11-12 км составляет 0,77М, что позволяет иметь дальность полета в 12300 км без дозаправки с шестью крылатыми ракетами Х-55. На театре военных действий самолет преодолевает ПВО противника на скорости 2000 км/ч на большой высоте. Дальность полета при скорости 1,5М составляет 2000 км. Полет на малой высоте со скоростью 1030 км/ч с использованием системы огибания местности не применяется. Впервые Ту-160 был применен в боевых условиях 17 ноября 2015 года, когда он выпустил ракеты Х-101 по целям в Сирии.

Новый Ту-160М2 был построен не только с целью увеличить численность стратегических бомбардировщиков. Главной целью является подготовка производства на КАПО для выпуска 50 самолетов при темпе три самолета в год. Самолеты нового производства Ту-160М2 ("изделие 70М2") сохраняют старый планер, но будут оснащены модернизированными двигателями, новым бортовым оборудованием и вооружением. Первый новый Ту-160М2 планируется поднять в воздух в 2021 году. Возобновление производства новых Ту-160М2 позволит сохранить исправность существующего парка Ту-160, которому не хватает запасных частей для плановых ремонтов.

Идея возобновления производства Ту-160 была озвучена в апреле 2015 года. Решение видимо было принято за некоторое время до этого. Ту-160М2 имеет очень большое значение для русских, и в текущей ситуации, в то время как другие программы страдают от нехватки финансирования, этот проект судя по всему получает дополнительное финансирование. Так, из 178 программ, финансирование которых осуществлялось в авиационной промышленности в 2015 году, 54 были сокращены, и открыто 16 новых. Все они имели отношение к проекту возобновления производства Ту-160М2.

Поддержание летной годности парка Ту-160 и производство Ту-160М2 требуют новых двигателей. АО "ОДК-Кузнецов" из Самары в августе 2014 года подписало контракт на производство двигателей НК-32 серии 2, возобновляя его после паузы в 25 лет. Двигатель НК-32-02 был разработан в 1987 году, но его выпуск не осуществлялся из-за проблем с финансированием. Модернизация НК-32-02 коснулась лопаток компрессора и турбины, внутренней аэродинамики, а также улучшению внутреннего охлаждения. Вследствие этого потребление керосина сократилось, а взлетная тяга в 25 тонн осталась неизменной. ОКБ Туполева заявляет о том, что в ходе испытаний с новыми двигателями и базовой нагрузкой (шесть крылатых ракет, то есть, масса составляет девять тонн) Ту-160 может преодолеть 13950 км, то есть на 1650 км больше стандартной версии. Сейчас двигатель для Ту-160М2 обозначаются как НК-32-02М2.

23 октября 2014 года был одобрен проект модернизации системы управления и бортового оборудования строевых Ту-160 в вариант Ту-160М (изделие 70М). Новый Ту-160М2 весьма вероятно оснащен тем же оборудованием. Это новое оборудование для вариантов М/М2 должно быть готово к 2020-2021 годам.

Имеющаяся бортовая РЛС "Обзор-К" будет заменена на новую РЛС семейства "Новелла" НВ1.70, которой занимается АО "Заслон". Ульяновское КБП разрабатывает для Ту-160М новую кабину пилотов с ЖК-мониторами. На самолете будет также установлена навигационная система НО-70М с инерциальной системой БИНС-СП-1, системой астронавигации АНС-2009М, а также навигационный компьютер. Среди других систем фигурируют навигационная РЛС ДИСС-021-70, приемник космической навигации А737ДП, автопилот АБСУ-200МТ и система связи С-505-70. Бортовой комплекс обороны "Редут-70М" является полностью новой разработкой, созданной специально для Ту-160М/М2. НИИ "Кулон" разрабатывает для этого самолета систему госопознавания БКР-70М.

Ту-160 "Валентин Близнюк" является прототипом Ту-160М. В 2006 году этот самолет стал прототипом модификации Ту-160М1 "первого этапа модернизации", в которой имелись элементы, требовавшие глубокой модернизации, как, например, "стеклянная кабина" и новая РЛС. Более раннее оборудование было снято. Например, у модернизированного самолета имеются зашитые иллюминаторы, которые ранее служили для оптического визира бомбардировочного прицела в носовом обтекателе. Видимо, он был снят. Модернизация первого этапа и другие работы ведутся в Казани. С ноября 2014 года в вариант М1 было модернизировано пять самолетов, которые были переданы ВКС.

Независимо от модернизации оборудования российские бомбардировщики получают новое вооружение. С 2003 года Ту-160 (и Ту-95МС) доработаны для применения ракет Х-555, которые являются неядерным вариантом ракеты Х-55. Примерно с 2011 года самолет может применять до 12 новых ракет с ядерной БЧ нового поколения Х-102 и ее неядерный вариант Х-101. Ракеты семейства Х-101/102 примерно на 1,4 м длиннее и на 1 тонну тяжелее ракет Х-55СМ и Х-555. Нужно еще разработать новую многопозиционную пусковую установку (барабан), которая может принять эти новые ракеты в бомбовых отсеках. Первоначальные проблемы с недостаточной прочностью с механизмом поворота и барабаном были решены в течение 2015 года. У Ту-95МС менее объемный бомбовый отсек, поэтому ракеты Х-101/102 на них могут применяться только с внешних пилонов. Максимальная дальность Х-101 оценивается в 3000-4000 км. У ядерного варианта она еще больше.

Специально для Ту-160М/М2 и ПАК ДА компания "Радуга" разрабатывает крылатую ракету Х-БД, которая является вариантом Х-101/102 с увеличенной дальностью. Так как проект Ту-160 уходит корнями в 1972 год, то в нем тогда предусматривалось размещение ракет Х-45 длиной 10,8 метров, и размер бомбового отсека был подчинен этому. Вооружение было изменено с появлением ракет Х-55 длиной 6 метров, но размеры отсека не менялись. Длина Х-101 составляет 7,4 метра, а это значит, в отсеке еще остается немного места.

Две другие ракеты разрабатываются для Ту-160 и ПАК ДА - это Х-СД и ГЗУР. Х-СД разрабатывается "Радугой", это дозвуковая крылатая ракета, в которой используется система наведения от Х-101, но ее корпус имеет более скромные размеры, похожие на американскую JASSM AGM-158. Система наведения включает комбинацию инерциальной навигационной системы с коррекцией по GPS / ГЛОНАСС на маршевом участке и электронно-оптическую цифровую корелляционную систему "Отблеск" (аналог DSMAC) для конечного участка. НИОКР по Х-СД начались в 1990-е годы, но в течение нескольких лет были прекращены. Х-СД (или "изделие 715") имеет длину приблизительно 6 метров и может размещаться в бомбовых отсеках бомбардировщиков Ту-22М3 и Ту-95МС. Ее масса составляет примерно 1600 кг. Она оснащена малоресурсным двигателем изделие 37-04 разработки Омского моторостроительного конструкторского бюро с тягой 350 кг и имеет дальность полета в 1500 км на крейсерской скорости 700 км/ч. Корпус ракеты состоит из наклонных плоскостей, что одновременно снижает радиолокационную заметность и позволяет размещать ее в "барабане" на шесть ракет.

Ту-160М/М2 смогут поднимать до 12 ракет Х-СД на двух барабанных пусковых установках. Закупка ракет Х-СД предусмотрена Государственной программой вооружений на 2018-2027 годы. Для крылатых ракет имеется две возможности выжить во при наличии мощной системы ПВО - благодаря малой заметности Х-СД ("изделие 715") или большой скорости ("изделие 75"). Последняя ракета разрабатывается совместно головным предприятием АО "Корпорация тактическое ракетное вооружение" в Королеве и "Радугой" из Дубны в рамках программы ГЗУР (гиперзвуковая управляемая ракета). ГЗУР является ракетой, достигающей скорости 6М и дальности полета 1500 км при полете на большой высоте, способной поражать различные наземные цели. Весьма вероятно, что ее основной задачей является борьба с надводными целями. Ее размеры оценочно составляют 6 метров длины при массе в районе 1500 кг. Эта ракета будет оснащаться двигателем "изделие 70" разработки ТМКБ "Союз". В серию ракета должна пойти в 2020 году.