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Финляндия получила первые южнокорейские самоходные гаубицы К9

12.02.2018 bmpd.livejournal.com 198 0
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Министр обороны Финляндии Юссии Ниинисто сообщил, что 8 февраля 2018 года в финский порт Вуосаари (Хельсинки) прибыла первая партия южнокорейских 155-мм/52 самоходных гаубиц K9 Thunder (фин. Moukari). Судя по фотографиям, были доставлены минимум четыре САУ.

Первые южнокорейские 155-мм/52 самоходные гаубицы K9 Thunder, поставленные Финляндии. Вуосаари (Хельсинки), 08.02.2018 (с) министерство обороны Финляндии

Напомним, что контракт c южнокорейским государственным внешнеторговым объединением KOTRA на приобретение 48 единиц 155-мм/52 самоходных гаубиц К9 Thunder из наличия армии Южной Кореи был заключен министерством обороны Финляндии в феврале 2017 года. Стоимость контракта 146 млн евро, включая стоимость обучения, запасных частей и сервисной поддержки. Поставки должны быть произведены министерству обороны Финляндии с 2017 по 2024 годы. Контракт включает опцион на возможность приобретения дополнительного количества гаубиц К9.

Ранее в ноябре 2016 года один образец К9 прошел испытания в Финляндии, получив, как сообщалось, хорошую оценку. Данный образец САУ остается в Финляндии и используется в учебных, испытательных и демонстрационных целях.

Гаубицы К9 должны заменить в Силах обороны Финляндии устаревшие советские 122-мм самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" (финское обозначение 122 PSH 74). Cейчас финская армия располагает 72 САУ 2С1, приобретенными в 1992 году из наличия армии бывшей ГДР.

155-мм/52 самоходная гаубица К9 Thunder разработана и производилась южнокорейским объединением Samsung Techwin (ныне Hanwha Techwin). Всего с 1999 по 2014 годы южнокорейская армия получила 1136 САУ К9. Система также с 2004 года производится по лицензии в Турции (как T-155 Firtina), Помимо Финляндии, в течении 2017 года контракты на приобретение САУ К9 в Южной Корее были заключены также Эстонией (12 единиц) и Норвегией (24 с опционом еще на 24), кроме того контракт на на закупку 100 САУ К9 со сборкой в Индии заключило индийское министерство обороны. Шасси К9 также закупается Польшей для изготовления с его использованием 155-мм/52 самоходных гаубиц Krab.

Первые южнокорейские 155-мм/52 самоходные гаубицы K9 Thunder, поставленные Финляндии. Вуосаари (Хельсинки), 08.02.2018 (с) министерство обороны Финляндии
10.02.2018
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