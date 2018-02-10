ВВС США и НАСА отказались от Falcon Heavy
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Сверхтяжелая ракета-носитель Falcon Heavy.
Источник: SpaceX / AP
SpaceX предлагала НАСА и ВВС США использовать первый пуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy для бесплатного запуска научной или военной полезной нагрузки, сообщает в своей колонке на The Hill бывший заместитель администратора НАСА Лори Гарвер.
По ее словам, НАСА усмотрело в коммерческом использовании Falcon Heavy конкуренцию и отказалось от предложения SpaceX. В своем Twitter Гарвер сообщила, что ранее, беседуя с представителями НАСА, она часто слышала скептические высказывания о Falcon Heavy.
По ее словам, вместо сверхтяжелой ракеты SLS (Space Launch System) НАСА целесообразнее использовать Falcon Heavy, которая в десять раз дешевле первой. "SpaceX и НАСА рассматривают миссии на Марс в качестве своих целей, но только один может реально добраться туда по устойчивой цене", — полагает бывший заместитель администратора.
В комментариях к посту Гарвер пользователи сети отмечают, что в истории Motor Trend о том, как в SpaceX выбрали Tesla Roadster в качестве полезной нагрузки для первого запуска Falcon Heavy, нет упоминания о НАСА и ВВС США.
В GeekWire предполагают, что НАСА и ВВС США отказались от предложения главы компании Илона Маска, поскольку не хотели рисковать собственными спутниками в ходе экспериментального запуска либо не имели в своем распоряжении подходящих космических аппаратов. Немецкий инженер Михаэль Хан полагает, что использованная на Falcon Heavy вторая ступень вообще не была рассчитана на точное выведение космического аппарата.
SpaceX первой в мире за последние 30 лет разработала и запустила 6 февраля сверхтяжелый носитель. Стоимость запуска Falcon Heavy, в максимальной конфигурации способного выводить на низкую околоземную орбиту до 63,8 тонны грузов, начинается с 90 миллионов долларов.
В 2018 году запланировано еще два пуска Falcon Heavy, ракета должна вывести на околоземную орбиту телекоммуникационный спутник для заказчика из Саудовской Аравии и космический аппарат в интересах Пентагона. Ранее американские военные неоднократно заявляли о заинтересованности в Falcon Heavy.
В настоящее время НАСА в качестве носителя для отправки астронавтов к Луне и Марсу рассматривает создаваемую сверхтяжелую ракету SLS.
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10.02.2018
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