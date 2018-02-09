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"Роскосмос" накажет "Энергию" и "Центр Хруничева"

12.02.2018 Lenta.ru 306 0
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Центр имени М.В. Хруничева
Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева.
Источник: izvestia.ru

Отправка модуля "Наука" на космодром Байконур задерживается до июля 2018 года, что повлечет за собой штрафные санкции "Роскосмоса", сообщает портал RussianSpaceWeb.com, специализирующийся на истории российской и советской космонавтики.

По данным источников издания в "Центре Хруничева" (производителя тяжелых ракет "Протон"), московское предприятие не успевает в ранее намеченный срок, к 4 марта, завершить работы по очистке и последующей проверке систем блока, который 15 марта должен быть отгружен на Байконур, а 20 декабря — запущен к МКС.

В октябре 2017 года "Роскосмос" предупредил предприятия российской ракетно-космической отрасли, что перенос запуска "Науки" с декабря 2018 года на более поздние сроки повлечет применение штрафных санкций.

При этом, по оценкам специалистов, наиболее реалистичный прогноз по срокам запуска "Науки" на околоземную орбиту — май или июнь 2019 года.

Многофункциональный лабораторный модуль "Наука" по заказу РКК "Энергия" (создает космические грузовики "Прогресс" и пилотируемые корабли "Союз") строится "Центром Хруничева" (производителе тяжелых ракет "Протон") с 1995 года. Впервые блок, в котором неоднократно находились неисправности, планировалось запустить в 2007 году. "Наука" должна стать основой национальной космической станции после того, как закроется МКС.
09.02.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Протон-(К)М
Компании
Роскосмос
Энергия РКК
Проекты
Байконур
МКС
Союз ПКК

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