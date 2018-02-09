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Самолеты Ан-22, Ил-76 и Ан-26 отработали посадку на заснеженный грунт

12.02.2018 РИА Новости 188 0
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Самолет Ан-26. архивное фото
Самолет Ан-26. архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Экипажи самолетов Ан-22 "Антей", Ил-76МД и Ан-26 военно-транспортной авиации (ВТА) Воздушно-космических сил России за два дня более 40 раз взлетали и приземлялись на заснеженный грунтовый аэродром в сложных метеоусловиях, сообщил в пятницу департамент информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства.

"Экипажи самолетов Ан-22, Ил-76МД, Ан-26 отработали более 40 самолетовылетов в течение двух дней с выполнением взлетов и посадок на заснеженной грунтовой взлетно-посадочной полосе (ВПП). Полеты проходили в условиях низкой облачности, во время выпадения осадков и при сильных порывах ветра", - сказано в сообщении.

В нем отмечено, что специалисты инженерно-аэродромной службы заранее нанесли на ВПП темную разметку и установили специальные контрастные ориентиры. Грунт и снег были утрамбованы спецтехникой для посадки тяжелых военно-транспортных самолетов, вес которых достигает 200 тонн.

"Наши экипажи выполняют посадки на заснеженные взлетно-посадочные полосы, грунтовые, травяные. Это необходимо для выполнения задач, которые стоят перед ВТА не только в сложных метеоусловиях, но и при отсутствии аэродромной сети", - отметил командующий ВТА ВКС России генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов, слова которого процитированы в сообщении.
09.02.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Продукция
Ан-22
Ан-26
Ил-76
Ил-76МД

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