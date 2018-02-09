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ВМС США приняли на вооружение корабль прибрежной зоны LCS-12 "Омаха"

12.02.2018 ЦАМТО 254 0
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LCS-10
Корабль прибрежной морской зоны USS Gabrielle Giffords (LCS-10), ВМС США.
Источник: Википедия

ЦАМТО, 9 февраля. В Сан-Диего 3 февраля состоялась церемония ввода в боевой состав ВМС США нового боевого корабля прибрежной зоны LCS-12 "Омаха", построенного компанией Austal USA.

LCS-12 "Омаха" является шестым кораблем LCS класса "Индепенденс", который построен компанией Austal USA, и 11-м кораблем LCS, принятым на вооружение ВМС США. Закладка киля корабля состоялась 16 апреля 2014 года, церемония крещения прошла 19 декабря 2015 года. ВМС США LCS-12 был передан 15 сентября 2017 года.

Строительство кораблей LCS осуществляется двумя основными подрядчиками, Lockheed Martin и Austal USA, по альтернативным проектам. По информации ВМС США, на текущий момент подписаны контракты на поставку 29 кораблей LCS, 11 кораблей поставлены, 15 находятся на различных стадиях строительства.

Как сообщал ЦАМТО, головной корабль серии, LCS-2 "Индепенденс", построенный консорциумом, в который входит Austal USA, был принят на вооружение ВМС США 16 января 2010 года. Второй корабль серии, LCS-4 "Коронадо", был передан ВМС США 27 сентября 2013 года, третий, LCS-6 "Джексон", – 11 августа 2015 года, четвертый, LCS-8 "Монтгомери", – 10 сентября 2016 года. Пятый корабль, LCS-10 "Габриэлль Гиффордс", вошел в боевой состав ВМС США 10 июня 2017 года.

Сейчас на предприятии Austal USA в Мобайле (шт.Алабама) на различных стадиях строительства находятся еще несколько кораблей серии. Приемочные испытания LCS-14 "Манчестер" завершились в декабре 2017 года. Церемония крещения LCS-16 "Тулса" состоялась в феврале 2017 года. Ведется сборка и постройка модулей LCS-18 "Чарльстон", LCS-20 "Цинциннати", LCS-22 "Канзас-Сити", LCS-24 "Окленд", LCS-26 "Мобайл". Церемония аутентификации киля LCS-20 "Цинциннати" состоялась 14 апреля 2017 года, закладка киля LCS-22 "Канзас-Сити" – 15 ноября 2017 года. В октябре 2017 года командование ВМС США заключило с Austal контракт на строительство 15-го боевого корабля прибрежной зоны LCS класса "Индепенденс" – LCS-30.

LCS – это новое поколение надводных боевых кораблей ВМС США, которые способны выполнять широкий спектр боевых задач как в открытом море, так и в прибрежной зоне. Среди основных функций кораблей: патрулирование, борьба с надводными кораблями и подводными лодками противника, защита флота от нападения малых надводных судов, противоминная борьба, ведение разведки, поддержка действий сил специальных операций.
09.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Страны
США
Компании
Austal
Lockheed-Martin
Проекты
LCS-1
LCS-2

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