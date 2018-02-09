Вооруженные силы Греции планируют арендовать израильские БЛА "Херон"



БЛА Heron.

Источник: defense-watch.com БЛА Heron.Источник: defense-watch.com

ЦАМТО, 9 февраля. Греция намерена заключить соглашение на приобретение в лизинг семи средневысотных БЛА большой продолжительности полета "Херон" сроком на три года для расширения возможностей по ведению разведки в Эгейском море.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, заместитель министра национальной обороны Греции Димитрис Витсас 1 февраля проинформировал специальную постоянную парламентскую комиссию по проектам и контрактам на поставку вооружений о планируемом соглашении между Министерством обороны Греции и Израилем. Стоимость контракта оценивается в 35,5 млн. евро (44 млн. долл.). По условиям соглашения, которое также включает обучение личного состава, 16,5 млн. евро будут выплачены в первый год действия соглашения и по 9,5 млн. евро в течение двух последующих.

По данным греческих СМИ, Министерство обороны Греции также пытается получить одобрение финансирования соглашения о лизинге с последующей покупкой более крупной и современной версии беспилотника "Херон" – БЛА "Херон-TP" (также известен как "Эйтан").

Сообщение о лизинге появилось в СМИ на следующий день после завершения трехдневного визита в Грецию президента Израиля Реувена Ривлина, одной из целей которого было названо углубление двустороннего сотрудничества в военной сфере.

По мнению экспертов Jane's, ВС Греции уже длительное время испытывают потребность в БЛА класса MALE с максимальной полезной нагрузкой до 450 кг, дальностью применения более 350 км и продолжительностью полета до 45 ч. БЛА "Херон" существенно расширят возможности ВВС Греции по ведению разведки, которая в настоящее время осуществляется с использованием четырех разведывательных БЛА E1-79 "Пегасус-2" компании Hellenic Aerospace Industry, способных нести полезную нагрузку до 50 кг и находиться в воздухе до 10 ч.