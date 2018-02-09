"Уралвагонзавод" скоро покажет наработки по беспилотной "Армате"



Танк Т-14 на платформе "Армата".

Источник: Владимир Астапкович / РИА Новости www.ria.ru Танк Т-14 на платформе "Армата".Источник: Владимир Астапкович / РИА Новости www.ria.ru

ЦАМТО, 9 февраля. "Уралвагонзавод" в скором времени покажет общественности наработки по беспилотной версии новейшего танка "Армата". Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил гендиректор корпорации Александр Потапов, не называя сроки.

"Мы не стоим на месте. Безусловно, мы думаем, работаем над этим. Через некоторое время вы увидите результаты наших наработок", – заявил А.Потапов.

Как напоминает агентство, ранее предполагалось, что беспилотная "Армата" может быть создана уже в 2018 году. Полтора года назад начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Александр Шевченко заявлял в интервью "РИА Новости", что "работа поставлена на два года".

По его словам, необходимо "создать цифровое устройство, которое будет решать задачи, исходя из объективной обстановки", но основные вопросы, связанные с роботизацией танка, уже решены, "нужно будет сделать буквально еще один шаг".

Что касается обычных, пилотируемых версий танка "Армата", то в Вооруженные силы России до 2020 года должно поступить 100 ед. для опытной эксплуатации, заявлял на форуме "Армия-2017" замминистра обороны Юрий Борисов. По его словам, техника дорогая, поэтому военное ведомство пока не стремится "форсировать события" с серийными закупками, передает "РИА Новости".