На первом топливозаправщике Ил-78М-90А завершены работы по грунтованию перед испытательными полетами



Первый полет первого летного образеца самолета-топливозаправщика Ил-78М-90А в Ульяновске. 25 января 2018.

Источник: © Фото : ПАО Ил Первый полет первого летного образеца самолета-топливозаправщика Ил-78М-90А в Ульяновске. 25 января 2018.Источник: © Фото : ПАО Ил

ЦАМТО, 9 февраля. В Ульяновске в специализированном окрасочном комплексе "Спектр-Авиа" завершены работы по грунтованию первого летного образца перспективного самолета-топливозаправщика Ил-78М-90А.

Воздушное судно разработано Авиационным комплексом им. С.В.Ильюшина и построено на заводе "Авиастар-СП".

Перед нанесением грунта специалистами "Спектр-Авиа" была проведена изоляция узлов и агрегатов, не подлежащих окраске, а также тщательная подготовка поверхности к грунтованию. Следующим этапом стало нанесение двух грунтов ЭП-0215 и ЭП-0208 отечественного производителя. "На данное воздушное ушло порядка 400 литров материала, – сообщил заместитель директора по производству "Спектр-Авиа" Юрий Еремеев. – Сам процесс нанесения одного слоя грунта занял около часа, а сушка каждого слоя – 24 часа. Затем на самолет была нанесена аварийно-спасательная маркировка – это места аварийного покидания самолета, окантовки дверей, бортовые номера и символика".

В дальнейшем, после проведения ряда летных испытаний, Ил-78М-90А будет окрашен в ливрею заказчика – Министерства обороны России. Окраска также будет проводиться на "Спектр-Авиа" специальными эмалями, разработанными Всероссийским научно-исследовательским институтом авиационных материалов (ВИАМ).

Как уже сообщалось, 25 января летный образец перспективного самолета-топливозаправщика Ил-78М-90А совершил первый полет. Эта машина стала первым самолетом-топливозаправщиком, произведенным в России в постсоветский период. Ранее производство самолетов Ил-78 базировалось в Узбекистане.

В перспективе Ил-78М-90А станет основным топливозаправщиком, предназначенным для дозаправки в воздухе самолетов дальней, фронтовой и специальной авиации. Он способен производить одновременную заправку двух самолетов фронтовой авиации (типа Су-27/30/34/35, МиГ-29/35). С хвостового агрегата возможна заправка самолетов дальней и специальной авиации. При использовании Ил-78М-90А на земле возможна одновременная заправка до четырех воздушных судов.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Авиастар-СП".