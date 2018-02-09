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ВМС Филиппин в марте получат три самолета TC-90 "Кинг Эйр"

12.02.2018 ЦАМТО 108 0
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Самолет TC-90
Двухмоторный самолет TC-90 для Филиппин.
Источник: defence-blog.com

ЦАМТО, 9 февраля. Военно-морские силы Филиппин получат три бывших японских самолета TC-90 "Кинг Эйр" в морской патрульной конфигурации во второй половине марта этого года.

Как сообщает агентство PNA со ссылкой на заявление пресс-секретаря Министерства национальной обороны Филиппин Арсенио Андолонга, церемония приемка самолетов состоится в расположении штаба военно-морской авиации в Сангли Пойнт (провинция Кавите).

TC-90 производства Beechcraft позволят осуществить постепенный переход от устаревших морских патрульных самолетов BN-2 "Айлендерс" компании Britten Norman к более современным моделям.

Как сообщал ЦАМТО, 29 февраля 2016 года Япония и Филиппины подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, которое позволяет Токио поставлять Маниле продукцию и технологии оборонного назначения. В ходе прошедшего 25-27 октября 2016 года визита президента Филиппин Родриго Дутерте в Японию был подписан меморандум о реализации программы предоставления в лизинг пяти самолетов TC-90, которые будут применяться ВМС Филиппин для наблюдения на море.

По условиям, предложенным Японией, каждый из первых четырех самолетов TC-90 передается в лизинг по стоимости 7000 долл. в год. Стоимость лизинга пятого TC-90 составит всего 200 долл. в год. Таким образом, фактически самолеты передаются в лизинг почти бесплатно – за 28200 долл. в год. Обучение также будет проведено безвозмездно. Лизинговое соглашение будет обновляться ежегодно. Предполагается, что в составе ВМС Филиппин эти самолеты смогут эксплуатироваться в течение 20 лет.

Первые два TC-90 были переданы ВМС Филиппин в конце марта 2017 года. Церемония ввода самолетов в боевой состав ВМС Филиппин состоялась на военно-морской базе "Гераклео Алано" (Сангли Пойнт, провинция Кавите) 21 ноября 2017 года. Первая операция по морскому наблюдению одним из самолетов была проведена 31 января 2018 года.
09.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Страны
Великобритания
Филиппины
Япония
Компании
Beechcraft

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