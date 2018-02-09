ВМС Филиппин в марте получат три самолета TC-90 "Кинг Эйр"



Двухмоторный самолет TC-90 для Филиппин.

Источник: defence-blog.com Двухмоторный самолет TC-90 для Филиппин.Источник: defence-blog.com

ЦАМТО, 9 февраля. Военно-морские силы Филиппин получат три бывших японских самолета TC-90 "Кинг Эйр" в морской патрульной конфигурации во второй половине марта этого года.

Как сообщает агентство PNA со ссылкой на заявление пресс-секретаря Министерства национальной обороны Филиппин Арсенио Андолонга, церемония приемка самолетов состоится в расположении штаба военно-морской авиации в Сангли Пойнт (провинция Кавите).

TC-90 производства Beechcraft позволят осуществить постепенный переход от устаревших морских патрульных самолетов BN-2 "Айлендерс" компании Britten Norman к более современным моделям.

Как сообщал ЦАМТО, 29 февраля 2016 года Япония и Филиппины подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, которое позволяет Токио поставлять Маниле продукцию и технологии оборонного назначения. В ходе прошедшего 25-27 октября 2016 года визита президента Филиппин Родриго Дутерте в Японию был подписан меморандум о реализации программы предоставления в лизинг пяти самолетов TC-90, которые будут применяться ВМС Филиппин для наблюдения на море.

По условиям, предложенным Японией, каждый из первых четырех самолетов TC-90 передается в лизинг по стоимости 7000 долл. в год. Стоимость лизинга пятого TC-90 составит всего 200 долл. в год. Таким образом, фактически самолеты передаются в лизинг почти бесплатно – за 28200 долл. в год. Обучение также будет проведено безвозмездно. Лизинговое соглашение будет обновляться ежегодно. Предполагается, что в составе ВМС Филиппин эти самолеты смогут эксплуатироваться в течение 20 лет.

Первые два TC-90 были переданы ВМС Филиппин в конце марта 2017 года. Церемония ввода самолетов в боевой состав ВМС Филиппин состоялась на военно-морской базе "Гераклео Алано" (Сангли Пойнт, провинция Кавите) 21 ноября 2017 года. Первая операция по морскому наблюдению одним из самолетов была проведена 31 января 2018 года.