В Китае спущен на воду девятый разведывательный корабль "Тип-815A"



Разведывательный корабль Tип 815G Tianlangxing.

Источник: forum.militaryparitet.com Разведывательный корабль Tип 815G Tianlangxing.Источник: forum.militaryparitet.com

ЦАМТО, 9 февраля. На судостроительном предприятии Hudong-Zhonghua Shipyard в Шанхае 3 февраля состоялся спуск на воду девятого разведывательного корабля "Тип-815/815A" класса "ДонгДиао", предназначенного для ВМС НОАК.

По данным Jane's Defence Weekly, головной корабль серии, "ДонгДиао" класса "Тип-815", был принят на вооружение в 1999 году. Второй корабль в улучшенном варианте (класс "Тип-815A") вошел в состав флота в 2010 году. Остальные 7 кораблей в варианте "Тип-815A" были спущены на воду в течение последних четырех лет. Спуск на воду двух последних состоялся в феврале и сентябре 2017 года. Первый из них должен быть принят на вооружение в ближайшее время.

После спуска на воду девятого корабля компания продолжит его оснащение оборудованием. В настоящее время на этапе оснащения оборудованием после спуска на воду на верфи Hudong-Zhonghua Shipyard находятся еще один корабль "Тип-815A", два ДВКД "Тип-071", два фрегата "Тип-054A" и два корвета "Тип-056A".

Длина корабля класса "Тип-815A" составляет 130 м, максимальная ширина – 16 м, полное водоизмещение – 6614 т. По имеющейся информации, корабли вооружены 37-мм артиллерийскими установками и двумя спаренными 14,5-мм пулеметами. Корабль оборудован двумя дизельными двигателями SEMT-Pielstick и может развивать максимальную скорость 20 узлов, экипаж – около 250 человек. На борту может размещаться средний вертолет. Корабли оснащены большими сферическими радиопрозрачными обтекателями диаметром 6-8 м, в которых размещены антенны, используемые для радио- и радиотехнической разведки. Большинство кораблей серии оборудованы одним сферическим обтекателем в средней части судна и вторым – на корме.

По мнению экспертов, увеличение количества разведывательных судов в составе ВМС НОАК свидетельствует о росте объема операций по сбору информации китайским флотом. Так, корабли "Тип-815/815A" неоднократно были замечены вблизи японских территориальных вод при проведении различных мероприятий, а также в районе оспариваемых островов Сенкаку. Появление одного из кораблей во время учений RIMPAC-2014 стало сюрпризом, поскольку ВМС НОАК принимали в них участие. В 2017 году корабли "Тип-815A" вели наблюдение за американо-австралийскими учениями Talisman Sword.

Корабли "Тип-815A" также выполняют задачи в Индийском океане, а один из них находился в июле 2017 года вблизи Аляски при пуске ракет системы ПРО THAAD. Высказывались предположения, что китайский корабль пытался перехватить и записать сигналы телеметрии с ракеты, установить характеристики и траекторию ее полета.