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POZIS увеличил расходы на социальную поддержку молодых специалистов

09.02.2018 АО "НПК "ТехМаш" 204 0
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Конференция на POZIS
Отчетно-выборная конференция корпоративного союза молодежи АО "ПОЗиС".
Источник: http://tecmash.ru/

Молодежный актив компании POZIS (АО "ПОЗиС"), входящей в Концерн "Техмаш" Госкорпорации Ростех, провел отчетно-выборную конференцию корпоративного союза молодежи. Мероприятие состоялось в рамках подготовки к 120-летию со дня основания предприятия.


На сегодняшний день в компании POZIS трудится около 1000 человек в возрасте до 30 лет, что составляет 20% от общей численности работников завода. Руководство предприятия поддерживает наиболее активных и целеустремленных представителей молодежи, в том числе, доверяя ответственные руководящие должности и реализацию серьезных производственных проектов. Так, в 2017 году число молодых руководителей POZIS увеличилось на 60% по сравнению с 2016 годом.


В немалой степени карьерный рост был обусловлен готовностью сотрудников к самообразованию. Так, с 2017 года для развития профессиональных и личностных качеств молодых сотрудников на POZIS открылись учебные группы по трем направлениям: «Управление рационализаторской деятельностью», «Личная эффективность» и «Управление производством».


«Я рад, что в нашей компании работает молодежь с активной жизненной позицией, и призываю каждого: будьте смелыми, креативными – каждый на своем рабочем месте. От этого напрямую зависит конкурентоспособность нашего предприятия», – подчеркнул генеральный директор POZIS Радик Хасанов


В 2017 году молодежная организация POZIS стала лидером среди российских предприятий ОПК в смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по реализации молодежной политики за 2016 год «Молодежь и профсоюз». Это закономерный результат совместной работы молодежной и профсоюзной организаций предприятия. Важной составляющей мотивации молодых профессионалов на заводе является постоянно расширяющаяся система социальных льгот и гарантий, которые закрепляются коллективным договором. Кроме того, POZIS регулярно проводит для своих сотрудников профориентационные, спортивные и культурно-массовые мероприятия. В 2017 году компания увеличила расходы на реализацию социальных проектов, ориентированных на молодежь, на 12,5% по сравнению с 2016 г.


POZIS заботится не только о работающей молодежи, но и о подрастающих кадрах. С 2012 года оказывается поддержка профильным машиностроительным классам POZIS «Инженеры будущего», организованным по инициативе и за счет средств предприятия. В программу обучения входят занятия по математике, физике и черчению для выпускников зеленодольских школ. По итогам 2017 года 74% учащихся таких классов выбрали для дальнейшей учебы технические ВУЗы. Сейчас в «Инженерах будущего» обучается 440 человек.


В рамках реализации профориентационного направления за прошедший год завод посетили более 700 учащихся. В течение года прошли практику 230 студентов учебных заведений высшего и среднего профессионального образования. Среди них есть и выпускники специальных машиностроительных классов.


В работе конференции приняли участие более 100 руководителей и делегатов от подразделений завода, средних общеобразовательных, специальных и высших учебных заведений. Представители руководства республиканских министерств и ведомств, а также муниципалитета в лице заместителя руководителя исполкома, начальника управления образования Зеленодольского района Раисы Афанасьевой вручили молодым активистам предприятия награды и ценные подарки.
09.02.2018
Права на данный материал
принадлежат АО "НПК "ТехМаш"
Материал передан ВПК.name правообладателем
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ПОЗИС
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