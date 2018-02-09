Авиация России серьезно повысит свои боевые возможности за счет новых прицельных систем
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Истребитель МиГ-29СМТ(Р) (тип 9-19Р, бортовой номер "23 синий", заводской номер 2960737230, самолет постройки 2015 года) ВКС России совершает боевой вылет с аэродрома Хмеймим в Сирии. 2017 год.
Источник: Вадим Савицкий / russianplanes.net ( ссылка )
ЦАМТО, 9 февраля. Заместитель министра обороны Юрий Борисов в рамках рабочей поездки в Екатеринбург посетил Уральский оптико-механический завод (УОМЗ, холдинг "Швабе", входит в "Ростех").
Общаясь с представителями СМИ, он сообщил, что "российская армейская авиация серьезно продвинется вперед за счет новых прицельных систем, выпускаемых предприятием".
"Первый этап работ по увеличению дальности их действия выполнен. Если все будет выполнено, что задумано, наша армейская авиация будет иметь совершенно другой облик и другие боевые возможности", – заявил замминистра.
По его словам, "завод находится в очень хорошем состоянии, а его продукция очень востребована".
"Это оптико-электронные прицельные системы, лазерные дальномеры, то, что определяет сейчас боевые возможности нашей авиации. Конечно, тут ничего не стоит на месте, всегда интересуют вопросы дальности обнаружения, дальности распознавания, точности координат, от этого зависят характеристики нашей конечной продукции", – пояснил Юрий Борисов.
Он отметил, что разработки завода апробировались в Сирии на российской боевой авиации.
УОМЗ занимается разработкой и производством оптико-электронных систем различного назначения, геодезических приборов и измерительной техники, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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09.02.2018
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