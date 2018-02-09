В КЧР доставят резервное зеркало на крупнейший в РФ оптический телескоп БТА



Зеркало телескопа БТА (Большой телескоп азимутальный).

Источник: © Ольга Добровидова/ТАСС Зеркало телескопа БТА (Большой телескоп азимутальный).Источник: © Ольга Добровидова/ТАСС

Планируется, что контейнер с обновленным резервным зеркалом телескопа БТА привезут в Специальную астрофизическую обсерваторию РАН в Карачаево-Черкесии 13 февраля

ЧЕРКЕССК, 9 февраля. /ТАСС/. Контейнер с обновленным резервным зеркалом телескопа БТА доставят на следующей неделе в Специальную астрофизическую обсерваторию (САО) РАН в Карачаево-Черкесии (КЧР), сообщили в пятницу ТАСС в астрофизической лаборатории.

БТА (Большой телескоп азимутальный) - самый большой оптический телескоп в России и Евразии, до 1993 года был самым большим в мире. Диаметр зеркала - 6 м.

"Доставка зеркала с Лыткаринского завода оптического стекла в Подмосковье проводится наземным транспортом двумя тягачами. Перевозка началась 6 февраля и осуществляется по ночам, чтобы не перекрывать движение. Контейнер ожидаем в обсерватории 13-14 февраля", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на контейнере установлены сейсмические и температурные датчики. "Первые регистрируют удары и прочие колебания, испытываемые зеркалом в процессе перевозки, вторые - температуру. По прибытии зеркала в САО записи этих датчиков будут расшифровываться, чтобы знать, каким влияниям подвергалось зеркало", - пояснил он.

Программа реконструкции зеркала телескопа началась в 2005 году и должна была завершиться к 2010 году, но была приостановлена в период кризиса 2009 года из-за нехватки средств. Целевое финансирование ремонта (более 200 млн рублей) удалось восстановить только в 2013 году. Переполировка зеркала завершилась в 2017 году, установку обновленного зеркала планируется провести этим летом. После реконструкции зеркало получило более совершенную параболическую форму, что позволит повысить проницающую силу телескопа при исследованиях предельно слабых и далеких объектов Вселенной.

Специальная астрофизическая обсерватория РАН образована в 1966 году, она располагается у подножия горы Пастухова в Зеленчукском районе КЧР. Телескоп БТА построен в 1975 году, он расположен на высоте 2070 м над уровнем моря, высота башни телескопа - 53 м, масса телескопа в сборе - 820 тонн, вес главного зеркала - 42 тонны.