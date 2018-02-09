Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Эксперты выявили кибератаки на организации ОПК России

12.02.2018 ТАСС 539 0
0
Понравилась новость?
 0
Программный код
Программный код на экране компьютера.
Источник: РИА Новости

В исследовании Positive Technologies уточняется, что вредоносное ПО попадало в компьютеры с помощью целевой фишинговой рассылки, которая распространялась как для организаций, так и для физических лиц

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Эксперты разработчика программного обеспечения в сфере информационной безопасности Positive Technologies обнаружили проведение хакерской группировкой вредоносной кампании SonXY, которая была направлена на организации оборонно-промышленного комплекса России, говорится в исследовании компании.

SonXY был обнаружен специалистами в апреле 2017 года. Согласно исследованию, жертвами атак стали не менее 17 компаний из России, США, Японии, Белоруссии, Казахстана, Украины и других стран. В Positive Technologies считают, что главной целью кампании был шпионаж. "Используемое вредоносное ПО после попадания в корпоративную систему жертвы позволяло злоумышленникам не только скрыто следить за пользователями, но и удаленно контролировать зараженную систему", - отмечают эксперты.

Вредоносное ПО попадало в компьютеры жертв с помощью целевой фишинговой рассылки, которая распространялась как для организаций, так и для физических лиц. Тема рассылки обычно была связана с политикой или военной сферой.

В сентябре 2017 года злоумышленники несколько изменили тактику, начав добавлять в письма ссылку на изображения. Если жертвы атаки переходили по ссылке, хакеры получали доступ их к IP-адресу и программе Microsoft Office. "Так злоумышленники собирали статистику по доставленным письмам, а сведения об используемой версии ПО позволяли подобрать подходящий эксплойт (подвид вредоносной атаки, способный воспользоваться одной или несколькими уязвимостями в ПО - прим. ТАСС) для последующих атак", - добавляют эксперты.

В свою очередь антивирусный эксперт "Лаборатории Касперского" Денис Легезо сообщил ТАСС, что исходя из некоторых особенностей вредоносной кампании, можно предположить, что атака на компании ОПК велась из Китая. "По такому списку используемых вредоносов, географии и индустрии жертв почти наверняка можно сказать, что это атака из Поднебесной. Разработчики и операторы целевых атак из этой страны многочисленны, очень активны, ежедневно меняют вредоносное ПО для того, чтобы избежать обнаружения защитными системами", - рассказал он.

Легезо напомнил, что фишинг - один из самых популярных способов доставки вредоносного ПО потенциальным жертвам атак. "Иногда атакующие даже не эксплуатируют уязвимости в MS Office, а ограничиваются самораспаковывающимися архивами или исполняемыми файлами с измененными расширениями. И это по прежнему работает даже в 2018", - добавил эксперт.
09.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Казахстан
Китай
Россия
США
Украина
Япония
Проекты
ИТ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.02 12:37
  • 31
Тихоокеанский флот может получить четыре модернизированных "Антея" к 2021 году
  • 12.02 12:17
  • 103
Обновленный ракетоносец Ту-160 поднялся в небо
  • 12.02 12:16
  • 5
ФСБ возбудила уголовное дело на сотрудников ядерного центра в Сарове за майнинг криптовалют
  • 12.02 12:14
  • 10
Илон Маск объяснил космический провал СССР
  • 12.02 12:13
  • 1
Как Литва и НАТО ответят на «Искандеры»
  • 12.02 12:06
  • 6250
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 12.02 12:06
  • 1
Разработанная РКС телекомандная система связала с Землей запущенные с "Восточного" спутники "Канопус-В"
  • 12.02 12:01
  • 4
Пара слов о проекте перспективного бомбардировщика ПАК ДА
  • 12.02 11:59
  • 21
США пытаются убедить Вьетнам отказаться от закупок российского оружия
  • 12.02 11:47
  • 57
Светопреставление: почему война с Россией станет ядерной (и унесет миллиарды жизней)
  • 12.02 11:42
  • 1
Израильский истребитель F-16I сбит сирийской ПВО
  • 12.02 11:41
  • 457
Претензии к администрации сайта
  • 12.02 11:26
  • 4
Запад испугался новой "страшной секретной военной игрушки" России
  • 12.02 11:14
  • 1
Сирия: части САА и «ЧВК Вагнера» передислоцированы к границе с Израилем
  • 12.02 10:31
  • 1
Мощную РЛС для военных под Мурманском построят к 2020 году - разработчик
другие обсуждаемые темы