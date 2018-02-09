Военные топографы восстановили геодезическую сеть Крыма
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Подвижная цифровая топографическая система ПЦТС "Волынец".
Источник: http://www.yuga.ru/
Уточняется, что в работах были задействованы последние специализированные технические разработки
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 февраля. /ТАСС/. Топогеодезические расчеты Центра геопространственной информации и навигации Южного военного округа установили в Крыму более 700 новых пунктов государственной топогеодезической сети. Об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы округа Вадим Астафьев.
"Специалисты топографической службы округа восстановили топогеодезическую сеть Крыма, установив в Крыму вместо обветшавших более 700 новых пунктов государственной топогеодезической сети", - сказал Астафьев, отметив, что в работах были задействованы последние специализированные технические разработки.
В частности, геодезисты широко использовали подвижный навигационный комплекс (ПНГК) на базе автомобиля "Камаз", позволяющий прокладывать маршруты как по асфальтовым дорогам общего назначения, так и по пересеченной местности. Всего для восстановления топогеодезической сети Крыма потребовалось обследовать с высокой точностью площадь около 5 тыс. квадратных километров, уточнил Астафьев.
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09.02.2018
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