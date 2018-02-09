Экипажи 12 бомбардировщиков Су-24М нанесли удар по "лагерю боевиков" под Курганом

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Источник: © Пресс-служба ЦВО ВКС РФ.Источник: © Пресс-служба ЦВО

Самолеты оснащены прицельно-навигационными комплексами СВП-24 "Гефест"

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Экипажи 12 фронтовых бомбардировщиков Су-24М уничтожили тренировочный лагерь условных боевиков на основном этапе летно-тактических учений в Курганской области. Об этом в пятницу сообщил официальный представитель Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.

"Ударам предшествовала воздушная разведка района активности незаконного вооруженного формирования с применением самолетов-разведчиков. По выявленным координатам экипажи Су-24М нанесли удары 250-килограммовыми осколочно-фугасными бомбами на основном этапе учений в Зауралье", - отметил Рощупкин.

Он отметил, что бомбардировщики оснащены прицельно-навигационными комплексами СВП-24 "Гефест". "Использование данных подсистем позволило обеспечить эффективность поражения целей, сопоставимую с точностью корректируемых бомб. Принцип работы СВП-24 основан на анализе данных ГЛОНАСС о взаимном расположении цели и самолета, уровне атмосферного давления, влажности воздуха, скорости ветра и других факторов, на основании которых рассчитывается курс, скорость и высота сброса бомб, который выполняется автоматически", - уточнил он.

В практических действиях, которые продолжались в течение пяти суток, были задействованы 12 самолетов и около 300 военнослужащих.