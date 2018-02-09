Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Экипажи 12 бомбардировщиков Су-24М нанесли удар по "лагерю боевиков" под Курганом

12.02.2018 ТАСС 152 0
0
Понравилась новость?
 +1
ВКС РФ
ВКС РФ.
Источник: © Пресс-служба ЦВО

Самолеты оснащены прицельно-навигационными комплексами СВП-24 "Гефест"

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Экипажи 12 фронтовых бомбардировщиков Су-24М уничтожили тренировочный лагерь условных боевиков на основном этапе летно-тактических учений в Курганской области. Об этом в пятницу сообщил официальный представитель Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.

"Ударам предшествовала воздушная разведка района активности незаконного вооруженного формирования с применением самолетов-разведчиков. По выявленным координатам экипажи Су-24М нанесли удары 250-килограммовыми осколочно-фугасными бомбами на основном этапе учений в Зауралье", - отметил Рощупкин.

Он отметил, что бомбардировщики оснащены прицельно-навигационными комплексами СВП-24 "Гефест". "Использование данных подсистем позволило обеспечить эффективность поражения целей, сопоставимую с точностью корректируемых бомб. Принцип работы СВП-24 основан на анализе данных ГЛОНАСС о взаимном расположении цели и самолета, уровне атмосферного давления, влажности воздуха, скорости ветра и других факторов, на основании которых рассчитывается курс, скорость и высота сброса бомб, который выполняется автоматически", - уточнил он.

В практических действиях, которые продолжались в течение пяти суток, были задействованы 12 самолетов и около 300 военнослужащих.
09.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-24
Су-24М
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
ГЛОНАСС

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.02 12:37
  • 31
Тихоокеанский флот может получить четыре модернизированных "Антея" к 2021 году
  • 12.02 12:17
  • 103
Обновленный ракетоносец Ту-160 поднялся в небо
  • 12.02 12:16
  • 5
ФСБ возбудила уголовное дело на сотрудников ядерного центра в Сарове за майнинг криптовалют
  • 12.02 12:14
  • 10
Илон Маск объяснил космический провал СССР
  • 12.02 12:13
  • 1
Как Литва и НАТО ответят на «Искандеры»
  • 12.02 12:06
  • 6250
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 12.02 12:06
  • 1
Разработанная РКС телекомандная система связала с Землей запущенные с "Восточного" спутники "Канопус-В"
  • 12.02 12:01
  • 4
Пара слов о проекте перспективного бомбардировщика ПАК ДА
  • 12.02 11:59
  • 21
США пытаются убедить Вьетнам отказаться от закупок российского оружия
  • 12.02 11:47
  • 57
Светопреставление: почему война с Россией станет ядерной (и унесет миллиарды жизней)
  • 12.02 11:42
  • 1
Израильский истребитель F-16I сбит сирийской ПВО
  • 12.02 11:41
  • 457
Претензии к администрации сайта
  • 12.02 11:26
  • 4
Запад испугался новой "страшной секретной военной игрушки" России
  • 12.02 11:14
  • 1
Сирия: части САА и «ЧВК Вагнера» передислоцированы к границе с Израилем
  • 12.02 10:31
  • 1
Мощную РЛС для военных под Мурманском построят к 2020 году - разработчик
другие обсуждаемые темы