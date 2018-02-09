"Уралвагонзавод" может создать беспилотную версию "Арматы"



Генеральный директор корпорации "Уралвагонзавод" Александр Потапов.

Источник: © Донат Сорокин/ТАСС Генеральный директор корпорации "Уралвагонзавод" Александр Потапов.Источник: © Донат Сорокин/ТАСС

Гендиректор корпорации Александр Потапов пообещал через некоторое время показать результаты наработок

НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 февраля. /ТАСС/. Беспилотная версия танка "Армата" может быть создана в России, сообщил генеральный директор корпорации "Уралвагонзавод" Александр Потапов.

"Мы не стоим на месте. Безусловно, мы думаем, работаем над этим. Через некоторое время вы увидите результаты наших наработок", - заявил он в пятницу журналистам, отвечая на вопрос о создании беспилотной "Арматы".

С визитом на "Уралвагонзавод" в пятницу прибыл замминистра обороны РФ Юрий Борисов.

В конце декабря 2017 года главком Сухопутных войск Олег Салюков сообщил о заключении контракта на поставку в вооруженные силы опытно-промышленной партии танков "Армата". Главком уточнил, что предприятия ОПК проводят отладку "Арматы" в соответствии с запланированными сроками. О том, что новая госпрограмма вооружения на 2018-2027 годы предполагает серийные поставки танков "Армата", еще в ноябре 2017 года заявлял вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

В апреле 2016 года заместитель гендиректора "Уралвагонзавода", выпускающего "Армату", Вячеслав Халитов сообщал, что первая партия из 100 танков поступит в войска в 2017-2018 годах. Он не уточнял, входят ли в эту партию опытные образцы, переданные военным для испытаний.

Танк Т-14, созданный на платформе "Армата", был впервые публично показан в Москве 9 мая 2015 года. Новая боевая машина впервые в истории мирового танкостроения получила необитаемую башню и изолированную бронированную капсулу для экипажа.