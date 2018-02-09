Водолазы Севфлота на учениях совершили погружения при экстремально низкой температуре
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Водолазы. Архивное фото.
Источник: © Фото : Минобороны РФ
В пресс-службе флота отметили, что температура составляла минус 20 градусов
МУРМАНСК, 9 февраля. /ТАСС/. Водолазы Северного флота провели учения, в ходе которых совершили погружения в условиях экстремально низкой температуры воздуха. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба флота.
"Водолазные спуски осложнялись сильным порывистым ветром и низкой температурой воздуха, близкой к предельной [для водолазных спусков], - минус 20 градусов Цельсия", - сказали в пресс-службе.
Учения прошли в Североморске на борту рейдового водолазного катера "Иван Швец". Специалисты проверили оборудование, снаряжение и средства связи, после чего на глубине до 20 метров осмотрели подводную часть плавучего причала и визуально оценили надежность конструкций и соединений. Моряки находились под водой до 20 минут, после чего прошли реабилитацию в барокамере на борту катера.
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09.02.2018
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