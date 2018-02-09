Водолазы Севфлота на учениях совершили погружения при экстремально низкой температуре



Водолазы. Архивное фото.

Источник: © Фото : Минобороны РФ Водолазы. Архивное фото.Источник: © Фото : Минобороны РФ

В пресс-службе флота отметили, что температура составляла минус 20 градусов

МУРМАНСК, 9 февраля. /ТАСС/. Водолазы Северного флота провели учения, в ходе которых совершили погружения в условиях экстремально низкой температуры воздуха. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба флота.

"Водолазные спуски осложнялись сильным порывистым ветром и низкой температурой воздуха, близкой к предельной [для водолазных спусков], - минус 20 градусов Цельсия", - сказали в пресс-службе.

Учения прошли в Североморске на борту рейдового водолазного катера "Иван Швец". Специалисты проверили оборудование, снаряжение и средства связи, после чего на глубине до 20 метров осмотрели подводную часть плавучего причала и визуально оценили надежность конструкций и соединений. Моряки находились под водой до 20 минут, после чего прошли реабилитацию в барокамере на борту катера.