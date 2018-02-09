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Минобороны: госиспытания самоходных гаубиц "Коалиция-СВ" должны завершиться в 2020 году

12.02.2018 ТАСС 262 0
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САУ "Коалиция-СВ"
Самоходная артиллерийская установка "Коалиция-СВ".
Источник: rg.ru

После завершения испытаний будет принято решение о серийных закупках, сообщил замминистра обороны РФ Юрий Борисов

НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 февраля. /ТАСС/. Государственные испытания самоходных артиллерийских установок "Коалиция-СВ" планируется завершить в 2020 году, сообщил в пятницу журналистам замминистра обороны РФ Юрий Борисов.

"Мы законтрактовали 12 образцов "Коалиции-СВ", они будут проходить войсковую эксплуатацию до 2020 года. В 2020 году мы завершим государственные испытания и уже примем решение о серийных закупках", - сказал он после посещения "Уралтрансмаша" (входит в "НПК "Уралвагонзавод").

Ранее сообщалось, что госиспытания этих орудий планировалось завершить в 2019 году.

"Коалиция-СВ" предназначена для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, танков и другой бронированной техники, противотанковых средств, живой силы, средств ПВО и ПРО, пунктов управления, а также для разрушения полевых фортификационных сооружений и препятствования маневрам резервов противника в глубине его обороны.

Борисов также отметил, что для нужд войск модернизируются САУ "Мста". "В год примерно по 36 комплектов. Эта работа будет продолжена, у этой самоходной артиллерийской установки очень большой модернизационный потенциал оказался", - сказал замминистра.

По его словам, работы позволяют улучшить их боевые возможности на 40%, обновить систему связи и доработать шасси.
09.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
Уралтрансмаш
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
2020-й год

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