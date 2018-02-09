Воспитанницы пансиона Минобороны стали победительницами кадетского КВН



Сергей Шойгу во время посещения Пансиона воспитанниц Минобороны России.

Источник: МО РФ Сергей Шойгу во время посещения Пансиона воспитанниц Минобороны России.Источник: МО РФ

Кубок КВН министра обороны победительницам вручил Сергей Шойгу

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Воспитанницы пансиона Минобороны РФ выиграли финальную игру кадетского КВН и получили кубок министра обороны, сообщает корреспондент ТАСС.

Игра прошла в Центральном академическом театре российской армии. В финале встретились восемь команд. Впервые в этом году участие в игре приняла команда юнармейцев.

Первое место заняла команда "Экспансия" воспитанниц пансиона Минобороны. Девочки становятся лидерами второй год подряд. Кубок КВН министра обороны победительницам вручил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу. Второй стала команда Санкт-Петербургского суворовского военного училища "Дети Суворова", третьей - команда Ульяновского гвардейского суворовского военного училища "Парашют".

"Мало кто в таком возрасте может так спокойно выйти перед этим залом, спокойно стоять, спокойно выступать. Вы молодцы", - оценил игру министр обороны. Традиционно он вручил лучшим игрокам личные призы. В этот раз обладательницей фуражки министра обороны стала девочка из команды "Юнармейское лего", часы "ушли" игроку из команды "Парашют".

Приз от Маслякова

В этом году впервые приз участникам вручил постоянный зритель армейского КВН, генеральный директор телевизионного творческого объединения "АМиК" Александр Масляков.

"Уговорил меня Сергей Кужугетович. Когда мы шли в зал, я говорю, зачем мне выходить на сцену, у вас фуражки и часы, а я что? И тут он посмотрел на мой галстук и говорит: "Есть же все-таки что-то", - рассказал ведущий КВН, вручая галстук еще одному игроку "Парашюта".

"Кстати, у Пельша пиджак приличный, потом отдельно поговорим", - намекнул на будущее министр.

Особая энергетика

Подводя итоги, Масляков отметил особую энергетику военного КВН. "Более динамично, более искренне все это делают ребята", - отметил он. "И вот еще об одном серьезном моменте мне хочется сказать. Когда штатские играют, они почему-то стесняются говорить о любви к родине. Вроде, да, мы любим, но чего об этом говорить? И вот сегодня, как, может быть, ни в одной игре, вот эти ребята, которые стоят за нашими спинами, искренне, честно, преданно и с удовольствием говорили о любви к родине, о той счастливой возможности, которая есть у каждого из них - закончив учебное заведение, защищать нашу великую Россию", - сказал Масляков.

"За то, что они веселые, за то, что они умные и находчивые, и за то, что они настоящие патриоты, я хочу им сегодня сказать спасибо. Извините за пафос", - добавил он. Шойгу поблагодарил Маслякова за высокую оценку. "Мы изначально приняли решение сами для себя, что у нас в стране лучшей медициной будет военная медицина, лучшим образованием будет военное образование. И мы уже рядом с тем, чтобы лучшим КВН был военный КВН", - пошутил министр.

Кадетский КВН

В этом году тема игры получила название "Мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные порывы!". Более 600 кадетов, суворовцев и нахимовцев в 24 командах своих учебных заведений сыграли пять окружных игр КВН за год в Санкт-Петербурге, Воронеже, Севастополе, Туле и Владивостоке.

В финал вышли команды Ульяновского гвардейского суворовского военного училища "Парашют", Санкт-Петербургского суворовского военного училища "Дети Суворова", Аксайского Данилы Ефремова казачьего кадетского корпуса "Ход конем", Московского суворовского военного училища "Московские мажоры", Кадетской инженерной школы Военно-воздушная академии имени Жуковского и Гагарина "Высший беспилотаж", пансиона воспитанниц Минобороны "Экспансия", Кызылского президентского кадетского училища "Как жахнем!", Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" "Юнармейское лего".

Гостями финала стали команды Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса "Молодежный формат" и Нахимовского военно-морского училища "Вежливые люди".

Оценивали финальную игру председатель Союза десантников России Валерий Востротин, директор Большого московского государственного цирка Эдгард Запашный, генеральный директор творческого объединения "АМиК" Александр Масляков, певица Зара, телеведущий Валдис Пельш, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина и телеведущая Арина Шарапова.