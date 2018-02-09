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Путин увеличил штат центрального аппарата Минобороны на 200 человек

12.02.2018 ТАСС 316 0
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Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Президент РФ также отнес к полномочиям ведомства организацию мероприятий по оперативному оборудованию территории страны и подготовке коммуникаций в целях обороны

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин увеличил предельную штатную численность центрального аппарата Минобороны РФ на 200 человек - до 10 тыс. 740 человек. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Прирост обеспечен увеличением на 200 человек штата федеральных гражданских госслужащих, их число составит 4 930 человек.

Также документ вносит изменения в положение о Минобороны. К его полномочиям теперь отнесена организация мероприятий по оперативному оборудованию территории страны и подготовке коммуникаций в целях обороны, а также ряд других. Кроме того, министерство будет решать вопросы, связанные с внедрением современных технологий, направленных на повышение эффективности строительства объектов для обеспечения обороны страны и безопасности государства.
09.02.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир

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