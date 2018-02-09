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Источник сообщил, когда Минобороны получит четвертый спутник "Благовест"

12.02.2018 РИА Новости 262 0
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Благовест
Первый военный спутник связи 14Ф149 по ОКР "Благовест" в акустической камере АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» .
Источник: АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва»

СИНГАПУР, 9 фев - РИА Новости. Четвертый военный спутник "Благовест" будет передан российскому Минобороны в этом году, сообщил РИА Новости в пятницу источник, знакомый с ситуацией.

В декабре 2017 года газета "Информационных спутниковых систем" имени Решетнёва "Сибирский спутник" опубликовала информацию, согласно которой второй "Благовест" проходит испытания на мощностях предприятия и готовится к отправке на космодром "Байконур", а третий "Благовест" уже прошёл этап интеграции.

"Четвертый спутник "Благовест" мы подготовим в этом году и сдадим заказчику. Затем по его решению он будет отправлен на хранение или поставлен на какую-то дату пуска уже в 2019 году", - сказал собеседник агентства в кулуарах Singapore Airshow 2018.

Первый "Благовест" был запущен на орбиту 17 августа 2017 года. Спутники работают на геостационарной орбите, срок их службы не менее 15 лет. Спутники предназначены для высокоскоростной передачи данных. Кроме того, космические аппараты должны обеспечивать потребителей телефонной и видеоконференцсвязью и предоставлять доступ к широкополосному интернету.
09.02.2018
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Страны
Россия
Сингапуp
Компании
ИСС Решетнева
Проекты
Байконур
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