Москва и Нью-Дели готовы к дальнейшему расширению ВТС



Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Индия Николай Кудашев. Архивное фото.

Источник: © Фото : Посольство Российской Федерации в Республике Индии Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Индия Николай Кудашев. Архивное фото.Источник: © Фото : Посольство Российской Федерации в Республике Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 фев - РИА Новости, Евгений Орел. Москва и Нью-Дели готовы к дальнейшему расширению военно-технического сотрудничества, в текущем году ожидается заключение контрактов по ряду проектов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Индии Николай Кудашев.

"Да, конечно, выражают", - сказал Кудашев, отвечая на вопрос о готовности сторон к расширению ВТС.

"Мы надеемся на выход на контрактные договоренности по целому ряду проектов. Но это только вершина айсберга. Планы огромные: и у индийской стороны, и у нас", - сообщил высокопоставленный российский дипломат.

Посол подчеркнул, что отношения России и Индии являются уникальными - это отношения особо привилегированного стратегического партнерства, которые характеризуются беспрецедентным уровнем доверия.

"Поэтому уровень передачи технологии Индии имеет опережающий характер. Не знаю, есть ли какая-либо другая страна, которой мы оказываем такое доверие, передавая столь продвинутые образцы вооружений. Думаю - нет", - указал Кудашев.

В целом, по его словам, российско-индийское военно-техническое сотрудничество продолжается уже 60 лет, демонстрируя высокие темпы развития.

"Это не просто традиция, а жизнь, взгляды и убеждения целых поколений. Это уже что-то намного большее, чем просто отношения продавец-покупатель - и не только в военно-экономическом отношении. Да, мы являемся, на мой взгляд, первопроходцами программы "Make In India". Чего только мы в Индии не делаем - начиная с МиГ-21, который когда-то в советское время собирали здесь", - заявил собеседник агентства.

На сегодняшний день Россия и Индия являются крупнейшими партнерами в сфере военно-технического сотрудничества: более 70% вооружения, боевой техники индийской армии, ВВС, ВМС - российского и советского производства. Ежегодно Россия поставляет в Индию оружия и техники на 4,5 миллиарда долларов и больше.