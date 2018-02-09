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Посол назвал сроки подписания контракта на поставку С-400 Индии

12.02.2018 РИА Новости 230 0
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Зенитно-ракетный комплекс С-400. Архивное фото
Зенитно-ракетный комплекс С-400. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Дмитрий Виноградов

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 фев - РИА Новости, Евгений Орел. Переговоры между Россией и Индией по поставкам зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 "Триумф" находятся "на самой заключительной стадии", подписание контракта может состояться со дня на день, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Индии Николай Кудашев.

"Могу вас порадовать хорошими вестями. Насколько мне известно, переговоры находятся на самой заключительной стадии. Эта информация поступила ко мне из министерства обороны страны. Подписания контрактных документов можно ожидать со дня на день", - сказал Кудашев.

Как отметил российский дипломат, ничего удивительного в том, что переговоры продолжаются какое-то время, нет, поскольку этот вопрос - слишком серьезный.

"Он упирается в создание противоракетной обороны Индии, что станет определяющим фактором в решении проблем безопасности воздушного и космического пространства страны на десятилетия. Это стратегический выбор, поэтому взвешенный и ответственный подход сторон - и российской, и индийской - меня, в общем, не удивляет", - указал посол.

С-400 "Триумф" - новейшая зенитная ракетная система большой дальности. Предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия С-400 достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров. На вооружении российской армии с 2007 года.
09.02.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Индия
Россия
Продукция
С-400 Триумф

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