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В Минобороны рассказали об испытаниях новых артиллерийских установок

12.02.2018 РИА Новости 261 0
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Самоходная артиллерийская установка САУ Коалиция-СВ на полигоне. Архивное фото
Самоходная артиллерийская установка САУ Коалиция-СВ на полигоне. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 фев - РИА Новости. Новые самоходные артиллерийские установки "Коалиция-СВ" будут испытываться в Вооруженных силах РФ до 2020 года, сообщил в пятницу замминистра обороны Юрий Борисов.

"Мы законтрактовали 12 образцов "Коалиции-СВ", они будут проходить войсковую эксплуатацию до 2020 года. В 2020 году мы завершим государственные испытания и уже примем решение о серийных закупках", - сказал Борисов журналистам в пятницу после посещения "Уралтрансмаша".

Кроме того, по его словам, для нужд ВС РФ модернизируются самоходные гаубицы "Мста" - в год примерно по 36 комплектов.

"Эта работа будет продолжена, у этой самоходной артиллерийской установки очень большой модернизационный потенциал оказался", - отметил Борисов.

По его словам, работы позволяют улучшить боевые возможности на 40%, обновить систему связи и доработать шасси.
09.02.2018
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Страны
Россия
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
Компании
Минoбороны РФ
Уралтрансмаш
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
2020-й год

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