В Минобороны рассказали об испытаниях новых артиллерийских установок
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Самоходная артиллерийская установка САУ Коалиция-СВ на полигоне. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 фев - РИА Новости. Новые самоходные артиллерийские установки "Коалиция-СВ" будут испытываться в Вооруженных силах РФ до 2020 года, сообщил в пятницу замминистра обороны Юрий Борисов.
"Мы законтрактовали 12 образцов "Коалиции-СВ", они будут проходить войсковую эксплуатацию до 2020 года. В 2020 году мы завершим государственные испытания и уже примем решение о серийных закупках", - сказал Борисов журналистам в пятницу после посещения "Уралтрансмаша".
Кроме того, по его словам, для нужд ВС РФ модернизируются самоходные гаубицы "Мста" - в год примерно по 36 комплектов.
"Эта работа будет продолжена, у этой самоходной артиллерийской установки очень большой модернизационный потенциал оказался", - отметил Борисов.
По его словам, работы позволяют улучшить боевые возможности на 40%, обновить систему связи и доработать шасси.
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09.02.2018
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