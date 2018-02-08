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Россия испытала плазменные двигатели

09.02.2018 Lenta.ru 603 0
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Плазменный двигатель СПД-140
Плазменный двигатель СПД-140.
Источник: fakel-russia.com

Новые российские плазменные двигатели СПД-140 для спутников прошли летные испытания, сообщил РИА Новости глава "ИСС имени Решетнева" Николай Тестоедов на Singapore Airshow 2018.

По его словам, данные силовые агрегаты апробировали около полутора месяцев назад. "Была получена летная квалификация и этого двигателя тоже, а не просто наземная. Летные испытания были проведены в составе европейского спутника", — сказал Тестоедов.

В последующих проектах, где требуется довыведение больших масс, чем может нести ракета, "ИСС Решетнева" планирует устанавливать на спутники дополнительные двигатели большей тяги, позволяющие быстрее выводить спутник в нужную позицию.

"В частности, предполагается использовать двигатели не СПД-100, а СПД-140 с тягой около 56 граммов. В семь-восемь раз больше тяга, в семь-восемь раз меньше время на довыведение", — заявил Тестоедов.

Плазменный ракетный двигатель представляет собой разновидность электрического силового агрегата, в котором рабочее тело ускоряется, находясь в состоянии плазмы.
08.02.2018
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Страны
Россия
Продукция
ПД-14
Компании
ИСС Решетнева

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